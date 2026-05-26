陳曼娜親揭！欺凌楊思琦是商天娥？職場8大訊號揭示你被同事排擠

藝人楊思琦日前出席節目錄影時被伍詠薇爆料，指她當年拍劇時被前輩帶頭排擠，導致當場崩潰落淚，事後網民推斷涉事劇為《翻叮一族》，其中商天娥、陳曼娜及夏雨等當年的合作前輩成為嫌疑人。不過陳曼娜接受傳媒訪問時就撇清關係，更澄清只得一男一女與楊思琦過唔去，女的是商天娥，而男的絕不是夏雨，而是另一位現已退出娛樂圈的年輕男演員。

其實「職場被杯」不是新鮮事，同事們沒有邀請某個同事一起吃飯，或者刻意冷落某個同事，都可能是職場欺凌。究竟同事相處間有甚麼訊號說明你正被同事杯葛？職場新人要怎樣避免及應對職場欺凌？



楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

陳曼娜接受《明周》訪問時否認曾欺凌楊思琦，澄清現場僅一男一女演員針對楊思琦，女的是商天娥，而男的則是一位年輕演員，但已退出娛樂圈很久。她回憶起當晚，楊思琦遭斥罵後跑入化妝間痛哭，她不但有上前去安慰，還邀請對方一起用餐。她強調整部劇中並無「一群人聯合欺凌」，她覺得這樣說法對在場其他人不公。

伍詠薇爆料指楊思琦當年拍劇時被前輩帶頭排擠，導致當場崩潰落淚，事後網民推斷涉事劇為《翻叮一族》，其中商天娥、陳曼娜及夏雨等當年的合作前輩成為嫌疑人。

楊思琦坦承曾被職場欺凌。

陳曼娜爆料指當日欺凌楊思琦的是商天娥。（資料圖片)

陳曼娜親揭商天娥才曾職場欺凌商天娥。

職場欺凌可以是言語上或行為上的欺壓，有時候同事一個小舉動可能已經令其他人感到受冷待，例如成班同事約食lunch，但唯獨不邀請你，難免令人感有hard feeling。日常工作中有甚麼訊號令你發現自己被同事杯葛或排擠？又應該如何拆解?《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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8大警號看出你被同事排擠

【1】講說話你聽

同事們講話時，常常單獨行動或攻擊你，說你這也不好，那也不對。

【2】私底下自約唔預你

同事們私下約出去玩，但你完全沒收到邀請，也聽不懂他們在講什麼。

【3】Lunch唔約你食飯

同事們不會叫你一起吃午餐，只會自己相約，把你當成透明人。

【4】私底下自己開聊天group

同事私下開WhatsApp群組講是非，但不會加你進去，因為主要是在講你的是非。

【5】冇人同你傾偈

工作時沒有人主動和你說話，讓你感到孤獨又自閉。就算你開口問問題，其他人也只會很敷衍地回應一句。

【6】眼神交流得你睇唔明

同事們常常用眼神交流，但你完全無法理解他們在溝通什麼。

【7】偏偏被人遺忘

大家一起叫外賣時，負責的人會問所有同事，但唯獨不問你或完全忘記你。

【8】話題終結者

你一發言就出現「dead air」（冷場），沒有人接話，成了同事間的「話題終結者」。

如何搞好職場人際關係?專家6大建議

【1】切忌過分在意別人點睇

職場新人常常過於在意別人對自己的看法，這種情緒上的困擾很多時候是自己想太多造成的。專家Son姐建議，職場上的事應該放開一點，不要過分在意，因為你不需要讓所有人都喜歡你，只要不樹立敵人就夠了。

【2】主動參與

職場相處最忌諱不夠主動，這樣會讓其他人覺得你將自己孤立起來。如果同事沒有邀請你一起吃飯，你可以主動詢問是否可以參與，有時候對方可能只是覺得你習慣獨自吃飯而沒有邀請你。

【3】基本禮貌要做好

禮貌最能體現一個人的品格好壞。如果你經常充滿笑容，早晚回公司時和上司、同事打招呼，搭電梯時遇到不熟悉的同事也可以說聲「hi」，做好基本的禮貌，不要自成一角。

【4】適時請同事食嘢

很多人覺得送禮或請吃東西是「擦鞋」（討好）的行為，但Son姐建議新人剛報到時，不妨買些流行的小食送給同事們，例如「路過順便買少少回來和大家分享」，重點不在於價錢，而是打破彼此之間的隔閡。

【5】直接與同事溝通

如果遇到疑似職場欺凌，不妨直接與該同事溝通，表明你聽出對方「話中有話」，了解對方對你有什麼不滿或誤會。Son姐建議，事前不要假定對方是故意的，可以表達希望對方下次能講清楚。如果對方真的欺負你，你只能當他是個「清」的人（指他品行有問題，應該遠離）。

【6】溝通不要透過第三方

如果你覺得對方欺負你，千萬不要透過第三方與該同事溝通，更不要直接向老闆投訴。因為老闆也不是當事人，只能聽取雙方的說法，但最後也無法分辨誰是誰非，這點小事反而會讓老闆覺得麻煩。