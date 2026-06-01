職場上5句話說了代表無能？戒掉學生思維　教你高情商回覆話術

長大後發現，很多時候是不能有話直說的，特別是在關鍵時刻，更要督促自己不要去爭辯，理性地處理好情緒，懂得把話吞回去。



有人說「會吵的小孩有糖吃」，但老練的職場高手都知道：那是「小孩」的能力。作為一個成熟厲害的大人，都很清楚一旦把以下這些話說出去，等於是讓自己在職場上失去優勢。

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1. 這不是我的工作

有時候，我們不需要太仔細地區分，這是「份內」之事，還是「份外」之事。尤其時，當你不夠強大時，更要讓自己持續地學習成長。說出「這不是我的職責」時，很容易給人一種不夠積極進取的感覺。如果你的老闆或上司，想要給你額外的工作，某種程度而言，也意味著他信任你，為你自己開創更多機會。

2. 我盡量

當你說出「好，我盡量……」的同時，看上去好像是一種「保護自己」的回答方式，但從別人的角度來看，不一定會覺得你真的會盡力，甚至在暗示你可能會「失敗」。如果覺得自己沒有辦法把事情做好，建議直接當面回絕，不要太快答應。做不到又拖延時間，最後反而湧上罪惡感，甚至得罪對方，得不償失。

3. 這不公平

長大後，不得不面對這個事實：世界是不公平的。不論是職場也好，還是現實生活中，你越想要追求「公平」，那最終累的人只有「自己」。一個人之所以能在職場快速進步，不全然是因為幸運，更多的是學會接受外在環境的殘酷。你弱的時候，敵人特別多。與其爭論「公不公平」，倒不如先努力提升自己。

4. 我做不到

工作的本質是「承擔」，當你脫口而出「我做不到」，或是「我不行」的時候，很容易拉開彼此的距離，也等於告訴對方：你的能力沒有到達對方期待的水平。這是一句非常消極的話，也有一種推卸責任的氛圍。如果真的做不到，先果斷拒絕，同時要提出其他替代方案才行，表明可以透過其他方式幫忙。

5. 以前都這樣做

當你說出「以前都這樣做」，或是「之前這樣做都可以」時，某程度而言，也等於是告訴對方，你不想改變了，甚至會給人一種不知變通，墨守成規的處事態度。一成不變，亦是職場大忌。懂得與時俱進，做出適當的調整，才能不被這個時代、職場環境淘汰，讓自己持續保持競爭力，讓你不容易被他人取代。

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