止汗劑出門前先用超錯？藥劑師揭正確用法　附8款熱門產品實測

天氣逐漸變熱，無論是出入冷氣房還是戶外活動，不少人都會隨身帶備止汗劑，希望減少出汗兼避免產生尷尬體味。不過，用了這麼多年止汗劑，方法真的正確嗎？近日一名有網民分享心得，驚覺自己過去幾十年都用錯方法，更有專業藥師證實，出門前才噴止汗劑，效果幾乎等於零！



夏日炎炎不少人會出汗兼產生尷尬體味。（《愛回家》劇照）

日前有網民在Threads發文指出止汗劑應該在洗澡後、皮膚乾爽時使用，但自己以前總是等到要出門前才塗抹，結果發現效果極差，直言「根本白用了」。

帖文一出，不少人驚呼現在才知道正確用法「什麼！從開始用都是出門才噴」、「難怪我早上擦還是狂流汗」。更有網民分享慘痛經歷，指汗水混合止汗劑的味道簡直是災難「出門才用會得到『臭香臭香』的效果」、「噁爆了！生理性厭惡」。

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拆解原理：鋁鹽發揮需要一定時間

那麼為何止汗劑不能即用即起效？有網民網民解釋，止汗劑主成分是鋁鹽（如明礬或氯化鋁），其原理是利用鋁離子與汗腺末端的成分結合，變成不溶的「鋁蛋白」來暫時塞住汗腺洞口。

台灣「藥師小鹿」亦在留言區指出，止汗劑中的鋁鹽需要6至8小時的作用時間，生成的膜才能與皮膚有效結合，達到「讓汗流不出來」的效果。若等到出門才搽，藥劑還沒發揮作用就被汗水沖走，自然就不能發揮出效果。

止汗劑中的鋁鹽需要一定作用時間才能發揮到真正效果。（《藍色海洋的傳說》）

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止汗劑正確使用指南

想要夏天保持乾爽，藥師小鹿列出以下4大重點：

1. 前一晚睡前擦：睡覺時汗腺分泌較少，能讓成分有充足時間阻塞汗腺。

2. 確保皮膚完全乾燥：擦之前要確保皮膚乾爽，且擦完要等乾了再穿衣服。如果皮膚潮濕時塗抹，容易導致泛紅或皮膚敏感。

3. 白天不需重複補擦：只要前一晚已經發揮作用，翌日早上無需再補，以免過度刺激。

4. 刮毛後禁用：脫毛後皮膚可能有微細傷口，使用止汗劑容易引致傷口發炎。

同時建議初期可每天塗抹，待出汗改善後可頻次，或選擇「一星期只需噴一次」的長效型產品。

學會了正確的使用方法，下一步當然要挑選一款戰鬥力強的神級產品。日本知名雜誌《LDK》就曾針對市面上 8 款熱門止汗產品進行了深度實測。評測團隊不僅邀請了多位女性實際試用，更請來專業氣味評估師石川英一，親自鑑定各款產品在抑制異味與止汗效能上的表現。測試項目包括異味消除程度、持久力以及用後感。在這次實測中，不少人氣品牌如Shiseido及花王均榜上有名，更有數款產品獲得「A+」評價！即睇以下8款止汗產品排名，看看哪一款最適合大汗淋漓的夏季！

360Life 截圖

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日本雜誌評選8款止汗劑

【並列第七名】花王8x4止汗除臭劑

價錢：日圓¥1,146（港幣約$62）

評分：3.83（氣味評估師4.5分，測試者用後感2.5分）

評級：B

類型：粉撲型膏狀

香味：無

其實這款8x4止汗劑並非產品質素有問題，氣味評估師認為它能有效減少汗臭及抑制異味。然而測試者評價相當兩極，全因每次都要用粉撲沾取再塗抹於腋下，使用時不夠方便，亦成為8款止汗劑之中，用後感最低分的產品。

【並列第七名】松本清matsukiyo 無香型走珠止汗劑

價錢：日圓¥437（港幣約$24）

評分：3.83（氣味評估師3.5分，測試者用後感4.5分）

評級：B

類型：走珠式

香味：無

松本清自家品牌matsukiyo的無香型走珠止汗劑，以阻隔腋下汗液及高附著力為賣點。雖然異味某程度上有減輕，但對於汗味較重或出汗較多的人而言作用不大，無法抑制汗味。價格是眾多產品之中最平，亦易於塗抹，如你平時腋下出汗不算多，日常止汗來說非常抵用。

【並列第四名】花王8x4 Aroma Switch走珠香氛（巴黎花束）

價錢：日圓¥718（港幣約$39）

評分：4.00（氣味評估師4分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：走珠香氛

香味：有

花王的8x4 Aroma Switch集止汗劑及香氛於一身，具有強大的除臭功效，有效抑制汗酸味。產品帶花香，氣味較濃，異味確實減輕不少，亦比一般有香味的止汗產品來得持久，但如果你不是愛好香味的人，可能會覺得有點太強烈。

【並列第四名】Shiseido Ag DEO 24止汗劑（Fresh Savon フレッシュサボン）

價錢：日圓¥830（港幣約$45）

評分：4.00（氣味評估師4分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：噴霧式

香味：有

這款Ag DEO 24止汗劑能有效消除和阻隔異味，噴霧設計可覆蓋大面積之外，香氣亦持久柔和，成為今次評測最高分的一款香味止汗劑。

【並列第四名】Mellsavon 藥用無香型止汗棒

價錢：日圓¥884（港幣約$48）

評分：4.00（氣味評估師4分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：棒形膏狀

香味：無

Mellsavon的棒狀止汗劑同樣擁有超強除臭力，即使腋下有異味，旁人亦難以聞到。貫徹品牌的精美包裝，設計得不像止汗產品，非常不錯。

【第三名】LION Ban 白金控汗走珠止汗劑 無香型

價錢：日圓¥664（港幣約$36）

評分：4.33（氣味評估師4.5分，測試者用後感4分）

評級：A

類型：走珠式

香味：無

號稱是品牌史上貼合力最強的產品，Ban的白金控汗走珠止汗劑確實緊貼肌膚，而且能防止汗臭，即使有人靠近也幾乎聞不到。使用時不黏膩，而且無香味，在任何場合使用都適合。

【第二名】Mellsavon 藥用無香型走珠止汗劑

價錢：日圓¥884（港幣約$48）

評分：4.83（氣味評估師5分，測試者用後感4.5分）

評級：A+

類型：走珠式

香味：無

同樣獲A+的還有Mellsavon的藥用無香型走珠止汗劑，它能有效消除和抑制強烈汗味。其他方面亦見心思，其包裝不像止汗劑，加上25毫升容量及走珠式設計方便攜帶及塗抹，獲得用家好感。

【第一名】Shiseido Ag DEO 24無香味止汗劑

價錢：日圓¥890（港幣約$45）

評分：5.00（氣味評估師5分，測試者用後感5分）

評級：A+

類型：噴霧式

香味：無

這款Ag DEO 24止汗劑除臭功效一流，大汗人士出街也不用擔心。氣味評估師指出，即使是濃重的體味也幾乎聞不到，測試者則認為產品能有效抑制腋下出汗，亦能保持肌膚柔滑，獲得一致好評，成為本次測試冠軍。

＊以上產品價格及匯率只供參考，最終價格以日本當地實體店或網購平台為準。

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8款止汗劑排名一覽

第一名：Ag DEO 24無香味止汗劑

第二名：Mellsavon 藥用無香型走珠止汗劑

第三名：Ban 白金控汗走珠止汗劑 無香型

第四名：Mellsavon 藥用無香型止汗棒

第四名：Ag DEO 24止汗劑（Fresh Sabon フレッシュサボン）

第四名：花王8x4 Aroma Switch走珠香氛（巴黎花束）

第七名：松本屋matsukiyo 無香型走珠止汗劑

第七名：花王8x4止汗除臭劑

資料來源：360 Life