邊打機邊充電發燙原因解構！供電充電分開降溫度兼延長電池壽命

打機是很多朋友每天用來放鬆不可或缺的休閒活動之一，為了追求更加流暢的體驗，很多朋友都喜歡把幀率開的高一點，耗電也成倍增加，但邊充邊玩，手機會變得很燙，甚至畫面變暗，卡頓，體驗極差，至於為什麼，今天我們就來為大家解釋一下。



手機充電過程中，會有一個能量的轉化率，而損耗的那一部分能量，就變成了熱量，導致了手機溫度升高，如果散熱不利，那麼就會燙手。如果這時再遊玩一些大型遊戲，就會導致「燙上加燙」，確實會導致電池壽命損耗，因為對於手機鋰電池來說，高溫是導致損害電池壽命的核心元兇之一。

手機充電發熱原理。（AI生成圖片）

為了減少手機邊充邊玩發燙的痛點場景，目前手機廠商都為產品配備了旁路充電功能，就把「供電」和「充電」這兩件事分開。開啟這個功能後，系統可以選擇讓外部電源直接承擔供電任務，減少電池反覆參與工作的次數。

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從用戶感知角度來看，最直接的變化往往體現在兩個方面：

1. 長時間使用時，機身溫度更容易被控制；

2. 性能輸出更穩定，不容易因為溫度上升而突然掉幀或卡頓。



開啟旁路充電（只供電不充電，某些新型號手機會有此功能）之後，不僅發燙會減少，電池壽命也相應會獲得提升。簡單來說，手機鋰電池的壽命和充放電循環密切相關。鋰電池的充放電，本質上是鋰離子在正負極之間來回移動。

手機旁路充電和一般的充電有什麼區別。（AI生成圖片）

當電量接近滿電時，負極中能夠容納鋰離子的空間已經非常有限，此時繼續充電，會讓電極材料長期處在高應力狀態，內部結構更容易發生緩慢的不可逆變化，這也是電池容量逐步衰減的重要原因之一，引入旁路充電這樣的機制，能夠在一定程度上緩解電池老化問題。

為此，如今也有很多手機支持「全局旁路充電」功能，遊戲場景之外充電也能直接為主板供電，感興趣的用戶可以在設置中查找一下有沒有這個功能。

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