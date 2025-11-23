手機充電器不拔易引火災？整夜充電傷電池　附5個安全使用貼士

充電器（插頭）長期插在插座上即處於工作狀態，持續發熱會加速器件老化，可能引發短路、擊穿甚至火災；整夜充電雖有過充保護，仍會因反覆補電加速電池老化。官方建議：使用原裝插頭、充電時勿打電話、避高溫環境、充畢即拔插頭，以降低火災風險。



我們的生活越來越離不開手機等電子產品，許多人習慣於長時間不拔手機插頭，這可能埋下火災隱患。

據媒體報道，插頭是一個將高壓電變為低壓直流電的器件，當充電器接通插座後，就算沒有給手機充電，也處於工作狀態。

插頭長期放在插線板上不拔，不僅會耗電造成浪費，還會持續發熱，進而加速器材和材料老化，容易產生短路或者高壓擊穿現象，最終可能會引發火災。

在此提醒，在給手機充電時，建議使用原裝充電器；充電時儘量不使用手機打電話；不要將手機置於高溫環境下充電；充電器不要長期插在通電的插線板上。

值得注意的是，很多小夥伴喜歡晚上睡前插上電源給手機充電，這樣一覺醒來電量一定是滿格的，然而這種整夜充電的方式並不推薦。

雖說現在的手機電池都有過充保護，充滿電後會自動停止充電，但手機待機時其實也在耗電，若此時還一直連着充電器，那手機也一直保持一種緩慢充電的狀態，長時間過度充電會加速電池老化。

學習上述這些注意事項，我們可以減少因充電器使用不當而引發的火災事故，保障自己和家人的安全。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】