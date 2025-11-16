邊睡邊幫手機充電有風險！專家教4個充電貼士　延長電池續航力

不少香港人都有睡覺前幫手機充電，第二朝醒來就滿電的習慣，但原來這種看似方便的做法，背後存在一定風險。台灣 3C 達人 Tim 哥早前就分享親身經歷，為了測試新充電頭，兩部 iPhone 16 Pro 放在床邊整晚充電，翌日卻發現充電埠嚴重燒毀，無法再充電亦不能傳輸資料，只剩下 MagSafe 能正常使用。



睡覺充電真的安全嗎？過充、發熱與短路都是隱憂

很多人誤以為只要充電器是原廠，就可以整晚插著不理，但實際上，長時間充電會令手機處於高溫狀態，加上當電量達至 100% 後，系統會不斷進行微量充放電，維持滿電，這個過程會增加電池壓力，也可能令充電埠承受更高風險。

Tim 哥的手機充電孔被燒毀，就是因為整夜充電期間出現異常電流，令接點過熱，最終造成損壞。雖然不是每部手機都會遇到如此極端情況，但睡覺時讓手機持續充電，確實存在不可控的變數。

4大充電貼士

1）分段充電更安全

晚上休息前充到 60% 至 70% 左右便拔掉；翌日起床後再用 MagSafe 作緩慢補電，到出門前通常可以達到 80% 至 90%。這種「分段補電」方式既避免整晚處於高溫或高壓狀態，又能讓手機在第二天維持足夠電量。

2）善用「最佳化電池充電」

如果用戶仍希望睡覺時為手機充電，那麼一定要啟用「最佳化電池充電」功能。此功能會分析你的起床時間和日常習慣，在夜間只為電池補至 80%，而最後 20% 則會在你預計起床前自動完成。這個機制能有效避免長時間滿電所帶來的負擔，是延長 iPhone 電池壽命最有效的功能之一。

3）留意充電環境溫度 高溫低溫都會造成壓力

溫度是影響鋰電池壽命的頭號殺手。過熱或過冷的環境，都不適合充電。例如：在車廂曝曬後立即插電﹑把手機放在枕邊、床褥上充電，高溫會令電池內部化學物質加速分解，嚴重時甚至可能引發膨脹或起火；低溫則阻礙電荷流動，使充電效率下降，增加電池壓力。

4）保持「20% 至 80%」電量區間 避免深度放電

最好在電量接近 20% 再開始充電，而不是等到手機自動關機才補電。一般而言，若能長期維持在 20% 至 80% 區間，電池健康度衰減速度會明顯放緩。同時，盡量避免邊玩遊戲邊充電，因為這會令 CPU 和電池同時處於高負載，高溫加雙重壓力，是推高電池老化速度的元兇之一。