「下班同事即變陌生人」成職場常態？網：上班是為賺錢不是交朋友

不少人進入職場後，都會發現同事關係似乎存在一種「時間切換感」。一名網友分享，自己和同事在公司互動熱絡、聊天自然，但一下班透過通訊軟體聯繫，卻常常變成已讀不回或隔很久才回覆，讓他不禁疑惑這種「上班像朋友、下班像陌生人」的狀況，是否已成為職場常態？



這名網友在Dcard以「現在都流行上班同事，下班不認識嗎？」為題，指出自己在公司與同事相處融洽，聊天也很愉快，一度以為彼此算是朋友。然而下班後透過LINE聯絡時，對方卻常常過了好幾個小時才回覆，甚至對話變得零碎冷淡。

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貼文一出後，不少網友都表示：

「同事就是同事，下班以後就是陌生人」

「一般來說，我們把這個叫做應酬」

「都熬到下班了，就放過人家，大家都很辛苦」

「下班根本不會跟同事私聊」

「不是現在才變成這樣，而是一直都這樣，上班是賺錢，不是交朋友」

「哪個同事下班找我聊天我扁誰」

「我下班連同事Line都懶得回，等上班才出現」



此外，也有網友回應：

「同事再怎麼要好，如果沒有共同興趣，下班就斷聯很正常吧」

「我把同事當朋友，結果她趁我不在辦公室的時候爆我的料給主管，然後還很無辜的樣子」

「剛出社會的時候，把同事當朋友，直到被莫名奇妙被傳謠言銃康後，就上班好同事，下班不認識了」

「職場本就不是交朋友的地方」



此外，本站曾報導，一名網友分享，部門同事從日本旅遊回來後，竟大手筆送每人一整盒生巧克力，打破過去大家分食一盒點心的慣例，讓他感到壓力很大，擔心未來自己若出國，是否也得比照辦理？直言「這樣的行為算不算是不長眼？」。

對此，多數網友都看傻，紛紛表示：

「人家大方不小氣，不懂一直覺得他心機是怎樣，是有這麼自卑嗎？」

「你幹嘛內耗？是他自己要送的，拿走就好了，硬要把別人的熱情或好意當作是心機重」

「同事好可憐，送禮還被質疑是不是心機重」

「我周遭窮養的同事都有這種心態，視野格局好小」

「小格局的人，就會在這種無聊小事上鑽牛角尖」

「帶個伴手禮給大家，居然被說心機重…我傻眼」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】