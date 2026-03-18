幸運夫婦！丈夫中百萬美元獎金　妻再中頭獎領500萬計劃提前退休

夫妻二人竟然先後中獎，實在令人羨慕！美國有人妻早前買彩票，幸運地「中頭獎」，獎金高達500萬美元（下同，約3,913萬港元），雖然獎金以分期形式發放，但她仍決定提早退休，同時計劃重返大學進修，並將部分資金用作投資。值得留意的是，其丈夫數年前亦曾中獎100萬美元（下同，約783萬港元），她領獎時對此表示「不敢相信」，兩人運氣實在令人稱奇。



美國有對幸運夫婦買彩票先後中獎，兩人累計合共獲5,000萬港元獎金。（AI生成圖片）

人妻超市買刮刮樂彩票

綜合外媒等報道，美國俄亥俄州的匹克威郡（Pickaway County）有女子在Kroger超市購買刮刮樂彩票。由於第1張彩票沒有中獎，所以她購買第2張彩票，最初刮開時以為中了2萬美元（約15.7萬港元），興奮不已隨即致電丈夫，計畫前往度假慶祝，但她之後將彩票放進掃描機檢查，發現實際金額竟為20萬美元（約157萬港元）。

刮開彩票發現「中頭獎」 獎金將分期在未來25年發放

正當女子以為自己經已非常幸運，待她回家刮開整張彩票後，才發現原來是「中頭獎」，中獎金額高達500萬美元。據悉該筆獎金將以分期形式發放，女子在未來25年每年可領取20萬美元，扣除強制性州稅和聯邦稅項後，每年亦可獲得14.6萬美元（約115萬港元）。

女子刮開彩票發現「中頭獎」，中獎金額高達500萬美元。（AI生成圖片）

計劃提前退休！ 透露獎金將撥作進修及投資

雖然俄亥俄州彩券公司未有透露中獎者姓名，但女子前往領獎時則對此表示「不敢相信」，收獲突如其來的獎金令她決定提早退休，將會分散利用獎金，如計劃出遊、重返大學進修、用作投資、照顧愛犬等等。

幸運之神眷顧？ 丈夫數年前亦曾中百萬美元獎金

但令人驚奇的是，女子丈夫數年前其實亦曾因買彩票中獎100萬美元，她感激不已，稱「非常感謝彩票中心2次提供這樣的機會」。

（綜合）