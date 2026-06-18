撩耳仔點解會上癮？醫生揭大腦存獎勵機制：過度刺激恐可致癌

相信不少人沖涼後都有一個必定動作，那就是「撩耳仔」。明知胡亂撩耳朵有可能導致耳垢越推越入，但總是要撩一下才覺得乾淨安心。耳鼻喉科醫生警告，長期撩耳朵刺激耳道，不但可導致耳道閉塞，甚至有機會增加患癌風險！



《製作人們》劇照

日前日媒《President Online》報道，日本耳鼻喉專科醫生音良林太郎分享指，自己幾乎每日都會遇到因過度清潔耳朵而引發發炎的患者。大家之所以經常對「清潔耳朵」這個行為難以自拔，其實是因為已經「上癮」了！

「撩耳朵」會活化大腦的獎賞系統

他表示，有功能性MRI研究顯示，「撩耳朵」會活化大腦的獎賞系統，與我們進食美食或獲得金錢時所刺激的系統相同。此外，研究顯示，撩耳朵的過程當中，大腦感知疼痛的區域會被抑制。因此，大家用「稍微有點痛」的力度去撩耳仔，反而會感覺最舒服。

但其實「癢」是身體發出「不要觸碰」的信號。每當傷口癒合時，過程會產生痕癢感，那代表「傷口正在好轉」。雖然這會讓大腦產生想去抓的衝動，但一旦真的去抓，就會再次傷害正在癒合的組織，從而形成惡性循環。

《愛回家之開心速遞》 劇照

耳朵是會「自行變乾淨」器官

音良林太郎表示，耳朵是個會「自行變乾淨」的器官。外耳道內的骨部是人體唯一「皮膚直接覆蓋在骨頭上」的部位，既沒有毛囊，亦沒有分泌物。此外，外耳道皮膚具有「向外移動」的功能，新的皮膚會在鼓膜中央生成，猶如輸送帶般慢慢向外移動，因此較不容易累積污垢。縱使有一些老化角質層（即我們所講的耳垢），都會自然被帶到耳道入口排出。

美國耳鼻喉科曾經提醒患者：「千萬不要把任何比手肘更小的東西放進耳朵。」換句話說，髮夾、鑰匙、牙籤，以及我們常用的棉花棒和撩耳棒，統統都不可以。因為這些工具不但危險，而且還可能將耳垢越推越深，從而造成堵塞。

3成人用棉花棒出現耳痛、耳垢惡化及聽力下降等問題

音良林太郎醫生分享，2025年美國一項針對成人的調查顯示，有95.6%的人曾經使用棉花棒清潔耳朵，當中超過90%的人縱使知道醫生不建議，但仍然繼續使用，其中有30%的人已經出現過耳痛、耳垢惡化及聽力下降等問題。

資料圖片

使用棉花棒有可能造成耳道堵塞。

他還表示，如果大家長期刺激耳道，很有可能會導致外耳道變窄、耳道閉塞，最嚴重甚至會增加患上耳道癌的風險。日本有研究分析了68位外耳道鱗狀細胞癌患者，其中52例在右耳，16例在左耳。研究認為，由於大部分患者是右撇子，習慣用右手撩耳朵，因而右耳患癌的案例較左耳多。而使用金屬撩耳棒的人，風險則比其他人更高。

怎樣才是正確保養耳朵的方式？

音良林太郎醫生提出以下建議：

1. 減少清潔耳朵頻率

每個月不超過1次，甚至「有需要時」才清潔。

2. 避免接觸皮膚

清潔耳朵時，只取已經脫落的耳垢。避免使用硬質金屬工具，應選擇竹製或圓頭設計的潔耳棒。

3. 耳垢堵塞時就醫

若耳垢造成堵塞，應到耳鼻喉科處理。

醫生還補充，如果耳朵只是短暫發癢，應盡量不要觸碰。若真的不適，可以在耳朵入口處薄薄塗一層凡士林，以此舒緩。若不適感持續，便要及早求醫。

資料圖片

另外部分人可能因耳道較細小、狹窄、形狀較迂迴、耳毛較多，令耳垢較難自然排走，有機會造成耳垢堆積和嵌塞（earwax buildup and impactions），症狀包括耳痛、耳鳴、痕癢、咳嗽及聽力下降等。嚴重者更有機會感染，流出異味分泌物，甚至認知功能減退。使用以下6種工具清潔時，除了安全還有甚麼要注意？

👇點撃圖片看7種清潔耳垢工具撩耳比拼👇

+ 6

【1】棉花棒

部分人用棉花棒可能更易出現「耳垢嵌塞」，2015年紐西蘭耳鼻喉科期刊更指出有位男士因耳道殘留發現鬆脫了的棉花，越推越入而引致外耳炎。消委會提醒過度使用棉花棒，耳膜穿孔後未必可自行癒合，可能要做手術，甚至暫時或永久影響聽力。

【2】耳垢溶解劑

美國耳鼻喉頭頸外科醫學會2017年公布臨床實務指南，有耳垢積累問題的話可在家間中使用耳垢溶解劑（cerumenolytics，又稱為wax softening agents）去沖洗耳朵。不過使用人士耳膜必須完好，選用前亦應先諮詢醫生。

【3】耳道沖洗劑

另一種較安全的方法，普遍以生理鹽水為主要成分。消委會建議噴入耳道前先試試噴嘴的力度、方向和沖洗劑的溫度，以免造成不適，亦要留意耳內注入沖洗劑時，聽力或會變得模糊，更可能出現暈眩，建議坐在平穩的地方使用。

【2、3】耳垢溶解劑、耳道沖洗劑

兩種產品大部分都有標示使用期限及開封後的期限，如果勉強使用過期的產品，或會增加耳部感染的風險。

點擊看全文👉🏻消委會教清耳屎 撩耳神器7大比拼耳燭隨時傷耳膜 有款油耳無效