日本變態女虐男友案終審！受害者親自求情獲緩刑　網民：難以置信

早前震驚日本社會的大阪「病嬌Cosplayer虐戀案」迎來最終判決！24歲被告佐藤紗希因涉嫌以殘暴手段虐待同居男友，包括用手斧斬斷男友手指沖落馬桶、用小刀割掉其乳頭，日前於大阪地方法院做出宣判。法官雖然痛斥被告手段極其殘忍，但最終依傷害罪判處有期徒刑3年、緩刑5年。這名變態美女因特定原因得以免除牢獄之災，判決一出隨即引發全網嘩然！



恐怖「病嬌」洗腦心理控制

回顧這起駭人聽聞的案件，被告佐藤紗希平日熱愛以Cosplayer造型搭配病嬌妝容現身，私下卻隱藏著殘暴的控制慾。她透過社交軟體結識當時仍在讀高中的被害人（化名A先生）並發展成情侶。佐藤曾冷血表示，「我喜歡看你忍耐痛苦的樣子」。 兩人在反覆分合中，形成了一種病態的相互依賴關係。

同居後，佐藤沒收了A先生的手機、護照及存摺，嚴禁他外出工作或與家人聯絡。在被外界完全隔絕、反抗意志逐漸消失的情況下，A先生陷入了「沒有她我就活不下去」的極端心理，導致女方的施暴行為不斷升級，展開一連串肉體殘害。

（文春オンライン）

殘暴手段極其冷血

據日媒《朝日放送》報道，佐藤被告在逮捕時接受警方調查時，針對用斧頭砍斷無名指一事否認指控，聲稱「是被害人自己購買了斧頭，並用那把斧頭自己砍斷了無名指」。對於切斷乳頭一事也表示「我從來沒有切斷過。（男性）是開玩笑自己切斷了自己的乳頭」。佐藤被告在審判初期曾否認起訴內容，但隨後態度一轉，承認了罪行。

檢方強調，被告在物理及心理上完全支配被害人，使其誤以為失去被告便無法生存，行徑對被害人造成強烈肉體痛苦且極其殘虐，屬於「殘虐且慣常性的犯行」，因此重判求處6年有期徒刑。

檢方求刑6年變緩刑

而在19日的判決中，大阪地方法院法官亦全盤否定了被告所謂「獲得男方同意」的說法，指出：「被告佐藤與被害男性在反覆交往與分手的過程中，在相互依賴的最後，從經濟上、心理及精神上支配了該男性，並因將接受自己的暴力視為愛情表現的認知扭曲，導致暴力不斷升級。這本是殘虐且相當惡劣的行為，理應判處實刑。」

翻拍自《news-postseven》

但法官最終宣判給予5年緩刑，主要基於以下2大關鍵原因：

巨額賠償與和解：被告佐藤紗希已向被害人誠摯道歉，並支付了300萬日圓（約15萬港元）的和解金。

受害者親自求情：遭到長期洗腦與精神控制的被害男子，因認知嚴重扭曲，如今竟然已選擇原諒被告，並向法庭表示「希望給予被告帶有緩刑的判決」。

法院考量被告目前正朝著重新做人而努力，最終判處有期徒刑3年、執行緩刑5年。不過法官強調，被告在緩刑期間內必須接受保護管束，並強制接受系統性的「暴力防治課程」，以矯正其嚴重的認知扭曲。

（翻拍自news-postseven）

網民憂「共同依存」恐重蹈覆轍

判決一出隨即點燃全網怒火，大批網民痛斥日本司法體制對惡性暴力犯罪過於寬容，認為如此殘虐的行徑絕不該給予緩刑，「從她過去的行為來看，明明剛說完『下次不會了』轉頭就立刻再犯。如果這種人住在附近真的只有恐怖，日本的司法真的太奇怪了」。大眾也對兩人的再犯風險與病態關係深感憂慮，難以置信地表示「竟然有緩刑？感覺他們又會因為共同黏在一起並重蹈覆轍」，紛紛質疑有沒有甚麼方法可以不讓這種危險人物被放回社會。