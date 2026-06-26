日本24歲「美女職人」爆紅！前護士變身烏冬店老闆　甜美外貌瘋傳

烏冬相信大家都一定食過，但由日本「最美職人」親手整的烏冬大家又食過未呢？日本岐阜縣近日就有一位24歲的烏冬店女老闆，因為清純可愛的外貌和超純熟的製麵技巧，於網上迅速爆紅，更吸引超過20萬粉絲，引起一眾網民熱議！



今年24歲的竹內綾音（Ayane Takeuchi)於日本的岐阜出生和成長，她高中時期便已經在父親的拉麵店打工，但於大學的時候，她並沒有打算接手父親的拉麵店，而是前往大阪讀護士學校，並成功獲得國家資格，成爲一位美容診所的護士！

YouTube@_sennorikyu_

那為甚麼她會突然投身烏冬店呢？全因2025年2月時，綾音的父親竹內義弘開設烏冬店「手打うどん ごだいさん」，而綾音每當放假便會到店內幫忙，她表示於店內幫忙時發現，店內總是充滿歡樂和笑容，與護士的職場氛圍大相逕庭，讓她毅然決定全身投入烏冬店。她表示身邊的親友都十分支持她的決定，爸爸聽到後更是「露出非常開心的表情」，只有媽媽以為她是被爸爸所逼才有此決定。

竹內綾音於店內不單只負責烹飪和招待客人，她就連製作麵條都同樣擅長。有顧客見此便將其製作麵條的影片拍下，並分享至社交平台，其具有氣質又甜美的外貌，加上製作烏冬和工作時的認真和積極的態度，引起網民熱烈討論和瘋傳。讓其短時間內IG的Followers已經超過21萬，Tiktok帳號亦超過15萬粉絲，就連日本愛知新聞台亦有前往訪問和報導烏冬店讓烏冬店現在已經成為當地的新地標，有不少當地人甚至遊客特地前往，只為能夠親眼看看其手打麵的專業風采。

圖自IG@sanjyo._anon

但因為店內所有的員工都是能夠從製麵到接待客人一手包辦，因而想要吃到和親眼看到竹內綾音親手做的烏冬，便需要看看大家的運氣了！

資料來源：《愛知新聞》