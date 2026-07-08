港人YouTuber體驗內地送外賣　實測時薪僅¥12！揭2大好處做上癮

近年不少香港人選擇北上尋求新體驗，除了基本的高性價比吃喝玩樂之外，近年更有人嘗試跨境體驗基層勞工生活。前段時間移居東莞的港人YouTuber大衛（David）近日就親身化身美團外賣「黃馬甲」騎手，實測內地外賣員的真實工作情況。他更將自己穿梭街頭送餐的辛酸過程拍成影片分享，坦言雖然這份工作薪水低下又要日曬雨淋，卻在過程中發掘出2大令人做上癮的好處，隨即引發兩地網民熱烈討論。

（YouTube@David 大衛 2.0）

外賣員裝備配齊

為讓觀眾了解外賣員的真實日常，大衛在開工前也做足準備。他先在平台上辦妥登記並繳交押金，隨後便入手了所需的官方裝備。片中他選了一部電動車，並向鏡頭展示他的制服。除了美團標誌性的黃色背心與頭盔，他還戴上防曬冰袖及面罩，將自己包裹得相當密實。

不過，他隨後承認這身「神秘人」打扮其實另有原因，一方面是內地社會某些環境對外賣員仍存有鄙視目光，「其實我帶這麼多防曬，是為了避免所有人認出我。雖然這也是一份正當職業，但還是想稍微遮一下面部」。

挑戰城中村迷宮「熱到隻狗咁」

但首次開工就碰上不少狀況，其中最讓他無奈的是手機導航系統有時不夠人性化，竟然指示他逆線行駛行人道或走小路。再加上每張訂單都有大約30分鐘的時限，令他送餐時頗有時間壓力。

（YouTube@David 大衛 2.0）

送餐過程亦十分手忙腳亂，他試過因為找不到正確門牌而瘋狂致電顧客確認位置，甚至遇到奇葩要求，需要將食物親自送進桌球室並放在指定球檯上，途中亦產生不少誤會。大衛坦言穿著密實裝備跑上跑落，簡直「熱到隻狗咁」，體力消耗極大。

（YouTube@David 大衛 2.0）

內地外賣真實收入大拆解

影片中最受網民關注的部分，莫過於大衛親自拆解的內地外賣薪酬密碼。以他作為新手的經驗為例，每跑一單只能賺取大約人民幣4元，拍攝當日他時薪僅得¥12。不過他估計，當摸清路線變成熟手之後，騎手通常能同時接下4張單，1小時賺取人民幣40元並非難事。若是到了晚上10點後的深夜黃金期，5至8公里的短途訂單單價更會彈升至4至7元，整體收入隨時能輕鬆暴增50%甚至翻倍。

揭2大隱藏好處做上癮

雖然賺的是辛苦錢，但大衛在體驗結束後，還總結出2大讓人越做越上癮的好處。首先他認為這份工十分有趣味性，形容送餐過程如同在做解鎖遊戲任務，笑稱「每一張單都有挑戰性，考驗你怎麼處理和規劃路線」，好像在玩真人版解鎖遊戲，非常「好玩」。其次是擁有絕對的時間自由度，這份兼職沒有傳統長工時的枷鎖，「累了或者不舒服隨時可以收工」、「隨時想跑就跑，時間非常彈性」，比較適合「無聊又不知去幹什麼」的人拿來消磨時間。

（YouTube@David 大衛 2.0）

網民驚嘆薪酬天與地

影片發佈後隨即引來大批網民激讚，紛紛留言表示「這個題材很有創意，應該暫時沒有人試過」，認同大衛開創了港人做國內外賣車手的先河。不少人看完直呼「這條片好好睇，大開眼界，原來做美團外賣員係咁辛苦，同埋都要跑數，都幾緊張」，以「第一人身好似打機咁」的獨特視角帶大家了解大陸情況。網民亦極度佩服大衛哥「真係坐言起行」、「能屈能伸，勁」，從做生意、揸的士玩到送外賣。

不過，也有許多人被內地瘋狂的交通環境嚇到，「天天這樣揸住架電雞在行人路和道路車輛之間穿插……無形壓力好大，感覺好Ｘ危險」，更有人提醒「放低咗外賣之後記得一定要影相做記錄」以保障自己。與此同時，亦有大批打工仔對兩地的薪酬差距感嘆不已「在香港揸的士五天，等於大陸送外賣1個月」，驚嘆兩地的金錢回報完全是兩個世界。

香港外賣員收入幾多？

看完大衛在東莞每單賺人民幣4元的辛酸，不少人都好奇：如果轉在香港幫美團送外賣，收入又會差幾多？

事實上，美團旗下的外賣品牌KeeTa官方表示，香港送遞員的每單收入由多項組合而成，包括基本服務費、服務費補貼、準時獎賞及用戶小費，並會因應上線時段、配送距離、難度及市場需求等動態調整。

根據早前《香港01》的報道，內容提及2025年1月至5月期間， 每月接單達22天及以上、日均配送6小時以上的高頻送遞員，月均收入可達HK$30,018，而電單車手，平均月入更可達到HK$35,542。