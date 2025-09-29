港人YouTuber移居東莞7個月失敗　回流香港揸的士：似發咗場夢咁

近年，香港政府推出各種政策鼓勵市民積極融入大灣區生活，不過。擁有11萬followers，早前高調移居東莞的YouTuber大衛近日卻宣布移居大灣區7個月失敗，並決定回流香港揸的士，令不少網民大跌眼鏡，為這股北上熱潮帶來了強烈警示。



（David 大衛 2.0@YouTube）

移居東莞體驗高性價比生活

YouTuber大衞今年二月在其頻道「David大衞2.0」宣佈自己「一支公」移居東莞，期間更不時分享北上發展、北上養老的心得。大衛在過去片段中曾透露，大灣區的生活品質和成本遠勝香港，叫外賣或使用拼多多、美團等服務極為方便快捷，且能夠大幅縮減日常開支。在居住方面，香港居住空間狹小，令人壓抑，但只要「跳遠一點」到東莞等有高鐵線的城市，用相近的租金就能租到超過千呎的闊落單位。同時，內地人工成本極低，例如叫工人安裝傢俬只需要50至100元，與香港高昂的費用形成鮮明對比，「如果你住開大灣區，你會返唔到轉頭」。

夢想破滅回港重操舊業還債

（David 大衛 2.0@YouTube）

不過，美好的願景好快就面臨嚴峻考驗，日前大衛發佈一條告別東莞的影片，坦承他為期七個月的「灣區移居計劃」最終以失敗告終。他直言，內地尋找工作相當困難，即使有工開，薪資水平也普遍低迷，「如果沒有穩定的被動收入，生活會變得非常煎熬」。

他表示自己在東莞失業頹廢了四個月，眼見積蓄坐食山崩、財政壓力無比沉重，形容這段時間「好似發咗場夢咁」。雖然他曾經極度嚮往大灣區物價低、空間闊落的生活，但現實卻是在內地賺不到錢，就沒有留下來的價值，令他徹底認清自己要回到香港「腳踏實地做人，希望努力賺錢，努力將債務全部還清 」。

（David 大衛 2.0@YouTube）

大衛決心堅定，宣告這次是正式回歸，要「重新振作， 重新做人，重新搵份工作，好好地做落去 」，他打算重操舊業，揸的士賺錢，以還清幾百萬的房貸債務為首要目標。因運輸成本太貴，大衛甚至拋棄了大部分在內地生活時添置的傢俬，只帶回了「的士佬返工套裝」和電腦等工作必需品，象徵著徹底告別低成本、低收入的「理想生活」，回歸香港高效搵食的現實。

網民反應兩極

大衛的親身經歷都引起網民熱議，大眾普遍認為他的失敗是欠規劃，直指他「缺乏周詳計劃，諗到就去做，一味死衝」。有網民指出「你都識講啦，乜都平，你都無錢俾人賺，人工可以點高？」，反問他是否想過「失敗機會高唔高？萬一失敗有咩後果？」，所以大衛失敗的結局是意料之內的。

但都有一部分網民對他的嘗試表達了肯定。他們認同「國内超內卷，平民無利可圖」，認為「返香港資金自由流動，賺錢機會依然高過國内」。雖然付出了金錢和時間，但大衛贏得了「金錢買不到的體驗、經歷」，既然「現在還年青，有氣有力，大把本錢」，就應該「放開懷抱，向理想前進」。

其實，移居大灣區雖然生活成本下降，不過若北上打工，要有心理準備收入可能遠低過香港。大家對移居大灣區又有何看法？不妨留言分享。

資料來源：David 大衛 2.0