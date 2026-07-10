遊日穿和服怕忍尿？達人親授不求人4步口訣　翻轉包腰帶輕鬆如廁

隨著暑假到來，許多民眾紛紛計畫飛往日本觀光，而體驗傳統的「和服與浴衣」穿搭更是不少女性遊客必排的夢幻行程。近日，「御空和服」在Instagram分享了一段教學影片，用生動的畫面親自示範「穿和服上廁所不求人技巧」，簡單又實用。



穿著美麗的和服時，若為了怕麻煩而整天不喝水或刻意憋尿，不僅容易中暑，更可能導致尿道炎發作。

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為了打破這個美麗的負擔，「御空和服」的和服著付與妝髮設計達人特別將繁複的動作，簡化為簡單易懂的「四步驟口訣」，讓女孩們在外也能優雅如廁：

第一步：想像自己是一朵花。走進女廁時先別慌張，將身體放鬆，在腦海中想像自己是一朵即將綻放的花朵。



第二步：按順序左右撥開 。依序按照「左邊、右邊、左邊、右邊」的相反順序，將和服最外層的裙襬（下前、上前）以及裡面的長襦袢（內襯）一層一層、溫柔地向左右兩側撥開。



第三步：大翻轉包住腰帶 。將撥開後的所有衣角與兩側長長的袖子，通通順勢往上翻折。達人特別提醒，務必要把「袖子」也一起包進衣服最裡面，接著整把抱住，並用腰帶（帶子）將所有布料牢牢夾住固定，避免衣物垂落沾染。



第四步：後方裙襬往上包 。完成前方的固定後，最後將一隻手伸到身後，稍微把後方的裙襬（後幅）往上方與前方包覆。確認所有衣料都妥善收納在腰帶上方後，就可以安心地上廁所了。



在順利完成如廁後，女孩們也千萬不能掉以輕心。達人指出，這時候必須進行「逆向操作」，將剛剛固定在腰帶上方的衣角，再度「一片一片、按照原本的順序」溫柔地翻轉放回原位。

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最後一步也是決定美觀的關鍵。達人溫馨提醒，將衣服放平後，一定要仔細整理裙襬，確保前胸與下擺的布料都是平整無皺褶的狀態；同時更要伸手摸一下背部，檢查「後面的腰帶（太鼓結或蝴蝶結）有沒有被剛剛的動作翻飛起來」。只要確認身後的配件沒有移位翹起，就大功告成了。

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