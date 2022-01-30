「和服辣媽」網紅真實生活曝光　朝五晚九冇停手　老公淨係飲啤酒

Paolo是Youtube上的一位日本博主，他的「日本真實記錄系列」視頻深受粉絲喜愛。沒有精心編寫視頻劇本，還原日本人最真實的生活狀態 。這一次，Paolo將鏡頭轉向了日本的中產家庭的一位主婦，記錄了她日常生活的一天。



現在是早上5：30，27歲的新手媽媽moe起床開始洗漱。洗漱完畢後，moe把一家人的衣服放進洗衣機裡清洗，接著來到廚房，從冰箱裡拿出事先分類好的食材，開始為寶寶製作「離乳食」以及丈夫的午餐。在正在做飯的時候，寶寶的哭聲從臥室傳來……

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寶寶醒了，moe悄悄的走向臥室。在聽到寶寶不哭了之後，她鬆了一口氣後返回廚房繼續做飯。做完早飯後，moe清理了廚房，拉開窗簾開窗通風。此時是早上7點，距離moe起床過去了一個半小時，也是寶寶醒來的時間，所以她重新回到臥室。寶寶susan起床後，moe先陪寶寶玩一會，為她換衣服和紙尿褲，再來給寶寶餵飯。

丈夫有個習慣，就是每天早上都會晨跑，他起床之後不久便出門了。到了早上八點，moe會為自己煮一杯咖啡，moe說自己每天都會喝一杯，不然白天會真的很困。接著她開始給小baby餵奶，再次更換紙尿褲，接著把寶寶安頓好。她開始準備午飯的食材，再去把早上洗好的衣服曬上，moe說因為小寶寶經常弄髒衣服，有時候一天要洗好幾次。早上九點，晨跑的爸爸回來了，moe和丈夫一起吃早飯。9:30吃完早飯後，丈夫帶著moe做好的午飯便當便出門上班了。而小susan也該睡一會了，moe把她放回了臥室。susan睡下後，moe換上了和服，開始梳妝以及整理了媽媽包。在全部整理完畢後，她坐在沙發上開始P照片，原來moe還是一個博主，她會經常把穿著和服的照片發到ins上，教大家怎樣編髮和搭配。

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約半小時之後，susan醒了，moe為susan洗臉梳頭，準備帶寶寶出門。今天，moe和其他幾位新手媽媽約了聚會，所以大家都盛裝出席。媽媽們聚在一起，聊一聊育兒經，一頓午飯的時間就這麼過去啦。下午兩點半，moe來到超市，採購一些家用物品和食材，接著便返程回家。到家之後換了衣服，moe就立刻給susan餵奶，然後再次出門去乾洗店取衣服。因為無人照顧susan，moe只能帶著susan一起去。

這時已經是下午四點，moe要開始準備晚飯了。五點，moe給susan餵飯。六點，moe給susan洗澡。洗完澡後，moe陪susan玩耍，給susan餵奶。到了六點三十，susan睡下了。之後susan開始清理廚房，打掃衛生，7:45她為自己泡了一杯茶，閱讀書籍，等待丈夫回家。晚上九點半，丈夫下班回家了，moe為丈夫倒了一杯啤酒，moe陪丈夫吃晚飯，夫妻倆過一會短暫的二人時光。從五點半開始到晚上九點半，moe幾乎沒有自己的時間，印像中就是為自己煮了一杯咖啡，泡了一杯茶看了一會書，或許中午和朋友們聚會的時候是她短暫的放鬆時間。這就是東京中產家庭主婦moe的一天，你覺得怎麼樣呢？

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