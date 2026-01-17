10位人氣日本女優陪你過新年！馬年齊PO「和服造型」引萬人按讚

2026年正式到來！非但在新年初，領域就預備迎來多位「超新星」人物精彩現身外，隨著1/1「日本新年」的來臨，許多頂流要角們亦在這欣喜時刻，相繼曝光身穿和服的美麗照片，向粉絲朋友們一同慶賀。



所在此番，透過著時逢新年的關係，我們也特意彙整了多位聲量人物們，在1/1時所呈現的「新春打扮」，非但看見她們氣質、典雅的造型外，也與讀者們一同感受馬年的歡快氛圍。

桃乃木香奈

儘管已於2025年十月份告別領域，但這位曾經的「影業大胃王」，除了持續透過強勢的才華，繼續於藝能界發光發熱，甚至稍早（1/1），每年都會特意拍攝「新年形象照」的她，也逗趣戴上了馬耳髮箍向粉絲們拜年，大秀了暨逗趣又可愛的感覺。

瀨戶環奈

作為影壇的「現象級新人」，瀨戶環奈在2025年締造下空前成績外，其傑出的體育天賦及音樂才華，也接連讓粉絲們為之驚艷。然而隨著新年到來，瀨戶環奈便在SNS公開自己穿著和服的氣質照片，並在短短的數小時內，就狂吸「上萬人」朝聖點讚。

本庄鈴

去年動作頻頻的本庄鈴，除了多次赴台呈現見面會行程，不久前更擔綱巴黎珠寶品牌BUDAHOOD的形象模特，精彩展現出其的時尚能量！而在此番的新年形象裡頭，本庄鈴便著用了粉色和服向粉絲們拜年，展現出十足氣質的一面。

青空光

有著「笑顏擔綱」稱謂的青空光，同樣在去年抵達台灣、香港等地方呈現多款別注活動。且向來帶給粉絲們「微笑形象」的她，此回也矚目公開了優雅的和服造型，令粉絲們驚艷不已。

白上咲花

作為聲量扶搖直上的新勢力人物，白上咲花在新年同時，亦公開了自己著用傳統服飾的造型，並也在貼文中寫下「新年快樂！2026年我也會不忘感恩，積極努力前進」文字，大秀在2026的企圖心。

葵伊吹

儘管原本就累積不小的人氣，但鑒於著與Lebron james同框的緣由，又再度令群眾們發現到她十足的籃球興趣。而在新的一年，葵伊吹便po出氣質、典雅的和服照片，讓許多網友們大為驚艷。

miru

作為目前「現役人物」裡頭，X（Twitter）粉絲數第四高的要角，她不僅甫於1月1日正式突破了130萬追蹤，稍早，她更逗趣地以AI生成的方式、po出自己著用和服的賀歲照片。

新妻ゆうか

倘若提及2025年的「超新星」，新妻ゆうか絕對是會被提及的人物。包括作品屢創佳績，個人X（Twitter）更是突破了11萬追蹤。而隨著新年的到來，她不僅發布多則祝賀貼文，也氣質地公開著用蒂芬尼藍的和服形象。

RARA

在去年11月底官宣加盟FALENO廠牌的RARA，時隔近一年後，也將於日後發行個人移籍後的首部作品。讓人驚艷的是，持續更新SNS的她，今天也亮相了出門參拜的照片，並以優雅的頭飾、搭配淺藍色和服，十足掀起粉絲們的討論話題。

神木彩

於去年12月移籍新廠牌、並以嶄新藝名「神木彩（舊名：月雲よる）」現身後，她除了積極展開藝能行程，稍早，她也於個人X（Twitter）po出和服照片，並發文寫下在2026年的願景與希望。

