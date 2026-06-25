日本22歲G級寫真女神高野真央上節目爆紅　全網跪求：千萬別減肥

撰文：引新聞
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日本22歲寫真偶像高野真央（たかのまお）近日因上綜藝節目引發熱議。

她原本是護理系學生，2025年3月正式以寫真偶像身份出道，隸屬知名經紀公司「seju」，甫出道便被業界形容為「規格外的潛力新人」。

日本22歲寫真偶像高野真央日前登上綜藝節目掀討論。（圖／Instagram@mao_takano_）

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高野真央擁有G罩杯身材與清新甜美的外貌，在綜藝節目《Sunday Japon》亮相後，迅速引發日本網絡熱烈討論，粉絲人數快速攀升。她過去曾獲轉戰寫真界的前主播森香澄公開力捧，知名諧星東口宜隆也曾預言她「一定會大紅」，受到多位名人接連力薦。

節目播出後，不少粉絲在網絡留言要求「千萬別減肥」，更有人大讚她是難得一見的全方位新人，人氣持續看漲。

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