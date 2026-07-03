日本22歲寫真女神三野宮鈴爆涉毒　車內藏K仔被捕　地下情遭公開

日本演藝圈最近又爆出一顆震撼彈，讓不少粉絲心碎滿地。曾參加ABEMA戀愛實境節目《今天，喜歡上你了。～夏空篇～》走紅的22歲寫真女星三野宮鈴，驚傳因涉嫌持有毒品K他命（ketamine，俗稱K仔）被高知縣警方逮捕。這位甜美形象深植人心的女神，如今卻因為毒品案登上社會版面，實在讓人唏噓。



事情是怎麼發生的？時間拉回6月9日深夜，高知市中心繁華街區。一名路人向巡邏輯警通報，說在社群媒體上看過疑似吸毒的影片，而影片中的男子就在附近的酒吧裏。警察獲報後立刻前往盤查，結果從酒吧出來的，正是28歲的TikTok網紅青木敬士郎——旁邊還跟着一個女生，就是三野宮鈴。

日本22歲寫真女神三野宮鈴涉嫌持毒被警方逮捕。（圖／翻攝自Instagram@suzuchan.1）

日本22歲寫真女神三野宮鈴 清純形象破滅令人唏噓：

+ 16

盤查過程中，青木敬士郎情緒相當激動，不僅拒絕驗尿，還一度試圖逃跑。最終警方在他車內的後背包裏搜出2.67g的K他命，當場將他逮捕。至於三野宮鈴，當時表現得相當配合，自願跟隨警方回去接受調查。

尿檢陰性為什麼還是被捕？

最關鍵的一點是：三野宮鈴的尿液檢驗結果是陰性的。如果單純看尿檢，她沒有吸毒事實，照理說不應該被逮捕。

但警方沒有就此放過她。經過手機資料分析後發現，兩人至少共同行動了好幾天，期間多次在車上過夜。換句話說，那台藏有毒品的車，她不僅坐過，還在裏面睡了不止一晚。警方因此認定她對車上有K他命這件事「不可能毫不知情」，涉嫌共同持有毒品。

延伸閱讀：遭同居男友吸毒醜聞連累 41歲日劇女神零片約 無奈轉行做上班族

+ 14

於是6月26日，三野宮鈴被正式逮捕。

不過面對警方偵訊，她堅決否認：

「不是我持有的東西」

「我也不知道車上有K他命」



從清純偶像到涉毒嫌犯

現年22歲的三野宮鈴來自神奈川縣橫濱市，2020年透過ABEMA戀愛實境節目《今天，喜歡上你了。～夏空篇～》踏入演藝圈。之後她擔任青少年雜誌《TEENS》專屬模特兒，也登上過東京女孩展演（TGC）和關西時尚盛典等大型活動。

2022年，她從3108名競爭者中脱穎而出，拿下「Miss Magazine 2022讀者特別獎」。2023年更主演了電影《再見，Erymantos》，在片中飾演啦啦隊員。

寫真、演戲、YouTube、社群平台全方位發展，社群粉絲總數超過40萬，Instagram也有超過12萬追蹤。身高155cm、三圍86-58-89.5的姣好身材，讓她被封為「寫真女神」，前途一片看好。如今卻因為毒品案，星途恐怕蒙上厚厚的陰影。

男友身份曝光，網上早有「翻白眼」影片

隨着兩人雙雙被捕，他們的地下戀情也跟着浮上台面。

根據日媒報導，青木敬士郎是TikTok上擁有近5萬粉絲的網紅。有熟識兩人的女性向媒體透露，兩人原本就是情侶，曾一起出入澀谷的夜店，大約兩年前還一同去過西班牙等歐洲國家旅行。後來雖然一度分手，但近期又復合了。

更讓網友震驚的是，網上早就流傳着青木敬士郎疑似吸毒的影片，畫面中他出現翻白眼、神情恍惚的狀態。影片中甚至能清楚聽到三野宮鈴的聲音。如今回想起來，令人不寒而慄。

+ 2

青木的父親接受媒體採訪時無奈表示，自己完全不知道兒子在經營社群、更不知道涉及毒品，只說了一句：「真是個笨蛋，我只想狠狠揍他一頓。給大家添麻煩了，真的很抱歉。」

目前高知縣警方仍在持續調查兩人的真實關係、K他命的來源以及持有目的。雖然三野宮鈴極力否認，但在手機資料和共同行動的事實面前，能不能全身而退，還是個未知數。

一個原本前途無量的22歲女孩，因為一段錯誤的關係、一次錯誤的選擇，親手把剛起步的演藝事業給毀了。這故事告訴我們，交友真的不能不小心，有些坑，踩一次就是一輩子。

延伸閱讀：日本22歲G級寫真女神高野真央上節目爆紅 全網跪求：千萬別減肥

+ 16

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】