香港夜景跌落神壇？網民爭辯「高雄夜色超越香港」揭最新夜景排名

香港的夜景向來享譽國際，早年更被譽為「東方之珠」，並多次入選世界三大夜景之一。不過，近日有網民在社交平台貼出台灣高雄的夜景影片，更表示高雄的夜景已超越香港，隨即引來極多網民留言反駁及回覆。



Threads截圖

該名台灣網民在社交平台Threads分享了高雄夜景影片，聲稱「高雄已代替香港，成為東方明珠」。該段影片約只有6秒，從影片推斷拍攝的地方應為高雄市旗津區燈塔附近的步道，右下方是著名的旗津彩色屋，遠眺可看到高雄港對岸的亞洲新灣區85大樓的璀璨夜景。

帖文一出，隨即引來大量網民留言批評。有網民糾正「東方明珠是上海的那個塔，東方之珠才是香港。」亦有自稱高雄人的網民表示「身為正港高雄人，我非常想說我們做人還是謙虛一點比較好。」

有網民贊同高雄的夜景的確越來越美，但與香港還是不同檔次，「高雄是變得越來越美沒錯啦，但跟香港完全是不同一個檔次。而且不要說香港，我們就連日本橫濱、神戶，還有韓國釜山都還是比不上」，一名在香港的高雄人亦回應「踩一捧一大可不必，這種做法只會讓人討厭，想宣傳推廣請用更好的方法。」

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香港高度超過150米的摩天大樓達554幢冠絕全球

雖然審美是主觀的，但從城市規劃與天際線的「物理尺度」來看，兩者存在根本性差距。根據國際權威高層建築與都市人居學會（CTBUH）的最新數據，香港高度超過150米的摩天大樓多達 554 幢，冠絕全球；而高雄目前高度超過 150 米的大樓僅有約 10 多幢，其中以 378 米高的「高雄 85 大樓」為主要地標。

那其實全世界哪個夜景才是Top 1？根據英國長途旅遊機構《Travelbag》和日本「Convention Bureau」的排名結果，高雄在兩個排行榜十大不入，而過往一直被讚夜景世一的香港，在2025《Travelbag》的排名跌出10名外，僅在「Convention Bureau」入圍排第五。

2025年《Travelbag》全球最美夜景城市排名

英國長途旅遊機構《Travelbag》發布的排名綜合Instagram標籤熱度、夜間光污染程度、夜間獨自安全指數及深夜營業場所數量等量化指標。前十名依次為：

第10名：墨爾本（澳洲）

第9名：多倫多（加拿大）

第8名：首爾（南韓）

第7名：雪梨（澳洲）

第6名：京都（日本）

第5名：馬斯喀特（阿曼）

第4名：新加坡

第3名：杜拜（阿聯酋）

第2名：東京（日本）

第1名：紐約（美國）

日本評選世界夜景城市總排行

雖然上述排名香港沒有進榜，但另一個權威排名，由日本「一般社團法人 夜景觀光Convention Bureau」每隔約10年召集全球數千名專業夜景鑑定士，以及觀光領袖進行評選的日本夜景觀光Bureau「世界夜景城市總排行」，最新排名香港仍然名列前茅。

摩納哥夜景（網上圖片）

第6名：杜拜（阿聯酋）

第5名：香港（中國）

第4名：紐約（美國）

第3名：上海（中國）

第2名：長崎（日本）

第1名：摩納哥

不過夜景是否美麗其實好主觀，名次也只供參考。大家又認為哪個地方的夜景是最美？不妨留言分享。