遊日注意！東京現換袋攔路黨　怪異話術死纏爛打　識日文更易中招

東京一向是旅遊熱點，但當地近日驚現神秘「換袋攔路黨」，專門向過路人死纏爛打，怪異行徑與令人極度不適的話術已令多名受害者受驚。計劃去東京旅遊的朋友，特別是獨行女士，一定要打醒十二分精神！



有日本網民親述在新宿歌舞町遇到換袋攔路黨。（X截圖）

街頭驚現無賴集團

有日本網民在X上分享，自己在新宿歌舞伎町街頭遇到奇怪的搭訕男子的經歷，該名男子怪漢在街上鎖定目標女性後，會主動走向前，並非如一般搭訕般禮貌稱讚，而是用怪異話術死纏爛打：「小姐，妳那個包包不錯耶，是從哪裡撿來的？要是妳一直這樣到處撿東西的話，妳媽媽會哭的喔？我這個包包是在100元店買的，要不要交換？」

原PO指出，由於自己「被好幾個人說過一模一樣的話」，懷疑根本是幕後有組織性的惡意集團行動。

假換袋真騷擾

同時亦有不少網民分享相同經歷，表示同樣在街上遇到過類似的「換袋攔路黨」，還分享出當時的影片，從片中可見，該名男子主動走向前向路人搭訕。

雖然這些看似無厘頭且莫名其妙的提問，背後其實隱藏著人身安全危機！這群怪漢會藉著稱讚或詢問包包的機會，慢慢刻意貼近女性。若受害者警覺不妥並試圖繞道離開，他們甚至會當街伸手阻擋女性的行進路線，強行攔路阻止對方離開。

不懂日文更易被盯上？

而這類奇怪的搭訕團體目前主要在以下兩大東京人流極旺、遊客必去的鬧區出沒：一是新宿歌舞伎町，二是澀谷。

最讓人意想不到的是，這群怪漢並非專挑聽不懂日文的外國旅客下手。日本網友在社群上特別發出警告，「會說日文的人，反而更容易被盯上」，因為這類團體一旦在搭訕過程中發現對象聽得懂日文、甚至會用日文回應，他們便會覺得「有反應、有機可乘」，進而變本加厲地死纏爛打。相反，若表現出完全聽不懂的樣子，他們有時反而會因溝通困難而放棄。

網民亦提醒，大家在東京街頭（尤其是晚上）獨自逛街時，如果遇到陌生人突然走近並拋出這種莫名其妙、甚至帶有挑釁性的怪異言論，千萬不要因為禮貌或憤怒而停下腳步回應。最好的做法是假裝聽不懂、目不斜視、加快腳步走向人多的商店，或者直接尋找附近的小型警局求助，切勿給對方任何死纏爛打的空間，確保自身安全！