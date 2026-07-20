香港邊區最有內地感？上水只排第三　第一名「小深圳」似足華強北

近年不少港人熱衷北上消費，但原來在不知不覺間，香港本土不少社區亦正悄悄轉變。最近不少網民討論，指出香港多個地區不論在視覺外觀、生活氛圍還是語言環境上，上水、啟德都變得越來越有內地感，甚至封石門為「小深圳」，有網民感嘆「香港已經冇晒以前嗰種港味，越嚟越似大陸」。



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日前有網民分享沙田石門的京瑞廣場的照片，並感嘆「一出站好似去咗深圳，唔知有咩好食」。怎料相片一出，竟成功騙到大批網民，不少人都信以為真。也有不少街坊大嘆香港多個地區不論是招牌外觀、生活氛圍還是語言環境，都越來越有「深圳感」。而根據留言區的體會，以下整理出3大最似「小深圳」的地區排名！

第三位：上水-廣東話反成稀有語言

作為最貼近羅湖與落馬洲的交通樞紐，上水上榜絕對在所有人意料之中。

不少網民指出，由於地理位置便利，該區多年來一直是跨境旅客的集散地，商舖配套亦高度迎合內地消費者的喜好，成條街藥房林立。有街坊感嘆，現在在上水街頭，「成條街聽到嘅普通話多過廣東話」，連店員應對普通話也比廣東話更流利。

第二位：啟德-倒模內地新開發「高尚小區」

近年迅速崛起、新盤源源不絕的啟德發展區則位列第二。有網民直言：「啟德仲似（深圳）！」，主要原因在於其空間規劃與建築風格。啟德區內規劃非常現代化，商場、住宅與大範圍的公共空間界線分明，格局極具空間感，有深圳南山區或前海一帶「高尚小區」的影子。

第一位：石門-最似華強北

擊敗上水與啟德、被網民一致推舉為「小深圳」榜首的，正是沙田石門，尤其是京瑞廣場一帶，不少人表示「好似華強北」、「沙田？呢度仲係咪我落開嘅香港」、「咪玩啦，肯定深圳」

不單商場外牆掛滿五顏六色的 LED 燈，視覺上有內地商場的既視感，加上商場「材料同建築師都係來自大陸」。更重要的是，這裡曾開滿「袁記雲餃」、「蜜雪冰城」等內地連鎖餐飲，不少街坊更開玩笑指，石門與深圳的距離只差「幾部電雞和拆掉路邊圍欄」，甚至笑言「所以石門街坊都唔使返上去，一落街就有深圳的感覺，無理由用2個鐘時間上去只係慳幾廿蚊」。