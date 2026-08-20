慳電｜裝變頻冷氣半個月用100度電？內行人點出一個耗電關鍵

夏天一到，幾乎每分每秒都離不開冷氣，許多人為了省電，選擇改裝變頻冷氣，不過，日前有一名網友表示，她特地選了一間裝有全新變頻冷氣的租屋，結果搬入後不到半月，已經用了100度電，沒想到變頻冷氣不僅不省電，還非常耗電，讓她十分苦惱，而內行人看了則立刻點出耗電的一大關鍵原因。



全新變頻冷氣竟超耗電！內行人點出關鍵原因

一名網友於社群平台Dcard發文表示，自己是租屋處第一批入住的房客，所有的傢俱電器都是全新的，尤其一開始看到裝有四級變頻冷氣，認為應該非常省電，於是放心入住，沒想到住不到半個月就用了100度電。

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這名網友指出，自己原本以為是熱水器的關係，後來才發現是這台全新變頻冷氣非常耗電，就算設定27度加舒眠模式，2小時過去還是多了約3.5度電，

1度5元（台幣，下同）害我都不敢開冷氣，而且這裡還西曬，下午房內大概34度，每天都被熱醒真的好痛苦！想請問大家開冷氣所用的電度數也差不多這樣嗎？

貼文曝光後，網友紛紛回覆表示，

「試試溫度調高，配DC扇（電風扇），對自己吹」

「拿結冰水放冷氣口」

「白花油、綠油精（驅風油）加DC扇」

「可以試試看把模式調成除濕，跟用冷氣模式一樣會涼涼的，睡覺也很好睡，而且重點是很省電！開了一個晚上大概才用1度電而已」



其中，內行人也點出冷氣耗電的關鍵，

「西曬房（西斜房）會導致冷氣一直強力運轉，讓度數變多（曾經也住西曬房，只有晚上回家開冷氣，睡覺都定時每個月電費都1至2千，一度5塊，最高還一個月2200多）」

「妳房東冷氣功率裝太剛好，西曬要大一級才對，妳的冷氣應該都是處在高頻運轉，所以很耗電」



讓這名網友恍然大悟，「原來如此，早知道不選這一間房！雖然採光很好，但早上、中午真的天天被熱醒」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：15天用電高達100度！她崩潰求救「明明已裝全新變頻冷氣」，內行人曝耗電關鍵原因】