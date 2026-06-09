越想慳電電費越高　節省達人揭冷氣3誤區　建立正確觀念免傷荷包

隨著天氣逐漸炎熱，不少家庭開始頻繁使用冷氣消暑。雖然冷氣能有效提升居家舒適度，但電費支出也成為許多人關心的問題。



許多人為了節省電費，會自行調整冷氣使用方式，不過有些看似省電的做法，實際上反而可能增加耗電量。根據日本媒體「saita」報導，節約生活專家三木千奈（みきちな）就整理出冷氣使用時常見的3大誤區，提醒民眾在夏季來臨前先建立正確觀念。

示意圖（AI生成圖片）

誤區一：將風量調到「弱風」比較省電

不少人認為風量越小，耗電量也會越低，因此習慣將冷氣設定為弱風模式。然而，事實並非如此。當風量較弱時，室內降溫速度會變慢，冷氣需要運轉更長時間才能達到設定溫度，反而可能增加耗電量。

專家指出，與其降低風量，不如適度提高冷氣設定溫度，再搭配較強的送風，利用氣流降低體感溫度，通常能達到更好的節電效果。

誤區二：用遮罩完全包覆室外機

為了避免室外機受到陽光直射，有些人會加裝遮罩或保護套。適度遮陽確實有助於減少熱量累積，但若將室外機整體包覆起來，反而可能影響散熱效果。

由於室外機負責將室內熱氣排出，一旦通風不良，冷氣運轉效率便可能下降。若擔心日曬問題，較好的做法是在周圍設置遮陽設備，例如遮陽棚或遮陽網，但應避免阻礙室外機正常散熱。

誤區三：冷氣出風口朝下吹

許多人認為冷空氣會往下沉，因此習慣將冷氣出風方向調整為向下吹送，希望能更快感受到涼意。不過，這其實也是常見的錯誤觀念。

專家建議，冷房模式下應將出風口朝上，讓冷空氣先從上方擴散，再自然向下循環。由於冷空氣本身就會逐漸下沉，從高處送風更有助於讓整個空間均勻降溫。若持續向下吹送，冷氣容易集中在腳邊，造成室內溫度分布不均，也可能讓人誤以為冷度不足，進一步調低設定溫度，增加耗電。

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