動漫節2026｜排頭位必須識「反智轉身」歷年5大奇人必數細哨！

第26屆香港動漫電玩節今日（24日）開幕，至下周二（28日）在香港會議展覽中心舉行。除了有COSPLAY、玩具、模型、漫畫之外，其中一個最令人期待的畫面，必數是第一位入場人士表現「反智轉身」。而今年排頭位的葉先生，更表示入埸前特意練習了「反智轉身」的動作，望延續動漫節傳統。



今年動漫節排頭位的葉先生 (洪戩昊攝)

今日開鑼的動漫節早上10時才正式入場，但9時多人龍已延至華潤大廈，不少人帶備椅子等排隊用品到場。排頭位的葉先生是名大學生，他表示為延續傳統，在入埸前特意練習了「反智轉身」的動作，而今日的目標是Sanrio 公仔，預留大約1,000元。最終葉先生也「不負眾望」，在一眾傳媒和動漫迷見證下，延續傳統「反智轉身」入場，有網民表示雖然動作略為「低調」，但也值得Respect！

葉生入埸第一時間奔向Sanrio Gift Gate 的攤檔購買埃及主題造型系列公仔，成功入手「肉桂狗」及「布甸狗」（又名「布丁狗」）後，他坦言公仔造型實在太可愛，事前一直很緊張會被搶購一空或大排長龍。

葉先生成功入手「肉桂狗」（右）及「布甸狗」（左）。（梁鵬威攝）

「反智轉身」傳統由來

「反智轉身」傳統其實是源自一位姓莫的動漫迷。2007年動漫節開幕時，連續三年排頭位，原名姓莫，網名「豪傑公子」的Fans，施展施丹轉身風騷入場，但因遺失票尾，被保安驅趕阻止。事後他接受記者訪問，指自己有買門票有權入場，表示「不能屈服在這種反智行為之下」，網民對他的轉身絕技賜名「反智轉身」。自此所有首位入場動漫節的人士都按「傳統」需要「反智轉身」。

「反智轉身」的始創者莫先生 (TVB截圖)

其實歷年動漫節都有不少奇人奇事，除了當年一個反智轉身令莫先生紅到今時今日，還有貎似球星朗拿甸奴的細哨，大家還記得嗎?

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【1.1】動漫細哨

2008年動漫節，出現全球只得6隻，其中3隻在會場發售的「冰火真天魔透明公仔」，當年排頭位的男子，正是為它而來。由於他的樣子神似球星朗拿甸奴，被網民冠上「動漫細哨」的稱號，可惜「冰火」公仔有市無價，在網絡世界無人問津。

TVB影片截圖

【2.】周秀娜攬枕少年

2009年動漫節，13歲即將升讀中二的李同學，買了周秀娜限量版巨型攬枕及寫真集，成為全場焦點，一共花了500多元，他指自己儲了4個月錢。他受訪時表示，周秀娜是他心內「最美麗的少女」，更不捨得拆掉抱枕包裝，回家後會收藏在「好安全的地方」。

【3】日日J

2015年動漫節，排頭位陳先生搶到全場限量3隻，由大廠「千值練」生產，遊戲《Metal Gear Solid》系列主角的金屬義肢THE PHANTOM。陳先生接受訪問時，被記者問到「點玩㗎？」，直指「日日J囉，珍藏㗎嘛，唔玩㗎喎。你啲外行人，識條鐵咩」成為一時佳話。

【4】程美段

當年仍是美女廚房學徒的程美段，以一身性感兔仔睡衣現身2018年動漫節，成為全場男士焦點，謀殺大量菲林。她接受訪問時表示：「純粹係自己行下街，唔係一件露嘢嘅衫。雖然我都冇乜身材，啲相影到我個肚腩條腰我好鬼肥。」

資料圖片

【5.】反智轉身

2007年動漫節開幕時，當時連續三年排頭位，原名姓莫，網名「豪傑公子」的Fans，施展施丹轉身風騷入場，但因遺失票尾，被保安驅趕阻止。事後他接受記者訪問，指自己有買門票有權入場，表示「不能屈服在這種反智行為之下」，網民對他的轉身絕技賜名「反智轉身」。自此所有首位入場動漫節的人士都按「傳統」需要「反智轉身」。