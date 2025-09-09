退休警打喊露後猝死！打呵欠≠想瞓覺！醫生警告太頻繁恐患4大疾病

「打喊露」就等於眼瞓想睡覺？相信有不少人都會覺得打喊露，就是不夠瞓想睡覺的表現，但其實那很有可能是疾病的先兆和警號，若果掉以輕心甚至會有生命危險！黃軒醫生就提醒，若果大家發現自己頻繁打呵欠，那就要注意了，因為那很有可能是這「4大疾病」的警號！



日前，台灣一位55歲的退休警察前往便利店探望朋友時，在打喊露後突然倒地，當場猝死，事件引起大眾廣泛討論。台灣黃軒醫生於個人Facebook專頁上分享指，打呵欠於大家的傳統印象當中，就是想睡覺和無聊時的表現，但其實「打呵欠」是一種腦部的自動調節機制，主要和大腦溫度調節、神經傳導物質，即多巴胺、血清素、乙醯膽鹼變化、氧氣和二氧化碳濃度，以及自律神經活性有關。

當大家的大腦需要降溫、氧氣交換失去平衡或是神經傳導物質有變化時，我們就會「打呵欠」，猶如於大腦按下「重置鍵」，以此幫助大腦恢復暫時的平衡狀態。因此，打呵欠並不單單是想睡覺的信號，若果出現頻繁打喊露的情況，那很有可能是身體在給我們警號。

那甚麼疾病會導致人經常打喊露呢？黃軒醫生就表示，以下這「4大疾病」很有可能是引致異常頻繁打喊露的原因。

1.神經系統疾病

黃軒醫生指，患有腦中風，特別是延腦和腦橋病變，因為腦幹的自律神經中樞受到影響，而會導致過度打呵欠的情況。此外，頻繁打呵欠亦是多發性硬化症、癲癇和偏頭痛的早期症狀與「前兆信號」。

2.心血管疾病

部分心肌梗塞和心絞痛的患者，會因迷走神經被過度刺激，而出現連續打呵欠的情況。患有主動脈剝離的病人亦曾表示，頻繁呵欠是該疾病的早期徵兆。

3.肝臟和代謝疾病

患有肝炎和肝硬化的病人，常常會因過度疲倦而導致打呵欠的次數增加，而糖尿病和低血糖的患者，因腦部缺乏能量，亦會引發頻繁打呵欠。

4.藥物副作用和精神疾病

黃醫生表示，精神疾病患者，如患有焦慮症和憂鬱症，因疾病涉及血清素與多巴胺系統紊亂，會容易導致頻繁打呵欠，而服用抗憂鬱症的藥物（SSRIs），如fluoxetine(氟西汀)、sertraline(舍曲林)，亦會讓患者不停地打喊露。

黃醫生提醒，雖然打呵欠大多數是正常的生理反應，但都不一定單純等於想睡覺。當大家發現自己打的次數變得異常頻繁，還伴有頭暈、胸悶、心悸、肢體無力等的症狀，那便一定不能掉以輕心，因為這些都很可能是身體正在給我們發出的警號。

