年輕人猝死｜醫生列心臟猝死前5大先兆　睡醒後有這反應是警號！

近年全球年輕族群猝死案例增加，顛覆「年輕等於健康」的傳統觀念。有醫師在社群平台發文示警，表示心臟猝死已非老年人專利，有研究顯示全球40歲以下成年人年發生率達每十萬人4.2至7.8人，突顯年輕族群心臟健康問題日益嚴重。



近日胸腔暨重症專科黃軒醫師發文示警，美國有研究顯示，25-44歲年輕成人的心臟猝死（SCD）相關死亡率在過去二十年有所上升，全球40歲以下成年人年發生率達每十萬人4.2至7.8人，更表示最危險的「就是那種『表面沒事』的年輕人」，並列出六點分析年輕人捽死的主因。

年輕人猝死原因一：熬夜＋咖啡因過量

黃醫師表示，年輕人經常因為熬夜打遊戲及追劇，日間需要靠能量飲料支撐，因此有機會每日攝取超過400mg咖啡因（約4杯濃咖啡），除了有機會導致心律不整外，能量飲料中的牛磺酸、糖分與興奮劑成分，在熬夜壓力下猶如對心臟「強行踩油門」。

年輕人猝死原因二：電子煙與菸草雙重暴露

電子煙中亦會含有尼古丁，尼古丁會導致血管收縮、心跳加快以及血壓升高，亦有機會誘發心律不正與心肌缺血，「吸電子煙心律不整風險比不吸者高出1.8倍」，醫師更形容抽菸、喝酒、熬夜成為「年輕心臟三重毒藥」。

年輕人猝死原因三：平常久坐突然激烈運動

平常久坐卻突然激烈運動可能誘發運動型心臟猝死，在心臟未訓練的狀態下被迫劇烈跳動，可能誘發心律不整或心肌缺血，亦是最典型的「假性健康陷阱」。醫師表示年輕族群猝死案例中有37%發生在運動中，尤其有潛在心肌炎、先天性心律疾病者。

年輕人猝死原因四：連續熬夜＋壓力山大

年輕人長期承受不同方面的壓力，例如考試、創業或KPI壓力等等，如果長期睡眠不足會讓交感神經過度活化，導致「血壓升、心率快、血管緊縮」的猝死三連招，長期睡眠不足於6小時者心臟猝死風險增加1.7倍！尤其「男性、肥胖、抽菸者」風險更高。

年輕人猝死原因五：狂吃高脂高糖＋少運動

年輕人習慣吃垃圾食品當宵夜、叫外賣取代出門走路，有機會會讓血脂升高、胰島素抗性惡化，以及內皮功能下降，久而久之血管便會長出斑塊，一旦破裂猶如心臟引爆炸彈。黃軒醫師表示18至25歲的成人如果BMI≥30kg/m²者，他們比起未肥胖年輕人，心血管疾病風險增加58%。

年輕人猝死原因六：無症狀病毒性心肌炎

感冒後立即運動極度危險，研究發現多數年輕心肌炎往往伴隨「上呼吸道感染」的症狀後不久，便馬上作劇烈運動，病毒可能攻擊心肌，但症狀常被誤認為疲勞或胸悶，但在運動時可能突然心律不整、心跳停止。

醫學上稱這類患者為「沉默風險群」，他們雖無明顯慢性病，卻可能潛伏心律不正、心肌炎或肥厚型心肌病變。研究顯示57%年輕猝死案例生前曾有暈厥、胸痛等症狀，55%在死亡前1小時出現明顯心臟不適，可惜多被誤認為壓力大或疲勞而忽略。因此黃軒醫師特別列出五大猝死先兆警訊，提醒年輕人注意！

1.運動能力下降

與原先運動表現大相逕庭，例如原本能跑五公里，近期三公里就喘不停。

2.胸口偶發刺痛

留意會否陣發性悶痛，雖刺痛不持續，但明顯不適。

3.運動後心跳恢復慢

停止運動後，心跳長時間無法平復至正常水平。

4.睡醒後心悸或喘

清晨醒來無故出現奔跑後症狀，會感到無故心悸，甚至喘氣。

5.夜間休息心跳偏快

在夜間休息及平躺時，仍感覺心臟劇烈撞擊。

要預防年輕人捽死，黃軒醫師也提出五大預防對策。首先建議在運動前進行心臟檢查，如果經常激烈運動者應做心電圖與心臟超音波，75%肥厚型心肌病變可透過心電圖發現異常。其次便是生病不運動，感冒發燒時運動可能引發病毒性心肌炎，因此切記在大病初瘉後便馬上開始運動。亦要適當控制咖啡因，盡量控制每日攝取量不超過400mg（約4杯咖啡）。在睡眠方面建議每晚睡足7小時，因少於6小時風險增1.7倍，年輕人亦要做好壓力管理，可以嘗試堅持每日10分鐘深呼吸、冥想，幫助心臟恢復。