洞洞鞋爆紅真相！曾被嫌像玩具鞋　網民力捧4大優點完勝人字拖

洞洞鞋近年人氣居高不下，走在路上都能看到不少人穿。一名網友分享，自己觀察到洞洞鞋越來越流行，卻始終無法理解它的魅力，認為造型不僅不好看，還帶有幾分幼稚感，好奇究竟是哪些人在穿？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在PTT以「洞洞鞋是什麼人在穿的？不覺得很醜嗎？」為題，指出自己一直無法欣賞洞洞鞋的外型，覺得像小朋友穿的塑膠鞋，甚至形容穿起來像「鴨子腳」，寧願直接穿一般拖鞋出門，同時也好奇，洞洞鞋真的好穿嗎？穿久是否會有腳臭問題？

延伸閱讀：3款「網紅鞋」極舒服卻毀腳？香港隨處可見 醫曝穿久恐害腳變形

+ 2

貼文一出後，不少網友都表示：

「和拖鞋一樣方便，但比拖鞋好看」

「通風，下雨完全不怕，濕了也很快乾」

「最大的優點是通風和下雨天」

「踢到東西腳趾沒事，光這點就賺了」

「平常通風，洗澡的時候順便泡泡搓一下，香香的完全不怕鞋子臭」

「比夾腳拖舒服太多了」

「看過不少人穿它上班」

「不想露腳趾的拖鞋」



相關文章：護腳｜常穿健走鞋易足底筋膜炎？2招強化下肢助減壓買鞋記住3重點👇👇👇

+ 3

不過，也有部分網友認同原PO看法，回應：

「真的是醜爆了……毫無美感的設計」

「那個材質跟設計，註定就是潮濕悶熱發臭」

「臭死了」

「會得香港腳」



事實上，洞洞鞋雖然有輕便、防水及易清洗的特性，但長期穿著可能對足部健康帶來隱憂。美國足踝外科醫生指出，儘管洞洞鞋具備良好的透氣性與緩衝效果，但對於本身已有足底筋膜炎、扁平足等足部問題的人，長時間穿著仍可能導致不適。建議消費者應根據不同情境選擇合適的鞋款，以確保雙腳的穩定性與舒適感。

延伸閱讀：

夏天熱炸卻滿街運動鞋？ 妹子曬「新買涼鞋」遭吐槽：像婆媽穿的

女子穿運動內衣買菜遭婦勸「都被看光」 網友吵翻：是自由還提醒？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】