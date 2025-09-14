泰國「地磚拖鞋」大賣！真正「腳踏實地」　還只在建築材料店出售

行走的地磚！最近，刷到個神奇單品——一雙「會走路的地磚」！



本以為是網友P圖玩梗，結果一查，竟然是泰國設計品牌PDM（PDM BRAND ORIGINAL）剛推出的「HE SHE IT」人字拖，直接把行人路的地磚「搬」腳上了！

泰國設計品牌PDM（PDM BRAND ORIGINAL）推出的「HE SHE IT」人字拖（IG@pdmbrand）

穿上它出門，路人都得湊近瞅兩眼：

你這鞋怎麼跟水泥地磚一個色？

看外觀，厚實灰色鞋底+鋸齒狀邊緣，活脱脱一塊被削薄的水泥磚。擺在地上時，拖鞋甚至能與真實地磚無縫「偽裝」。脱下鞋時，左右腳竟能像地磚一樣嚴絲合縫地卡扣拼合，組成一塊完整「磚面」——真·行走的地磚了！

被網友調侃：

穿上它，每一步都『腳踏實地』，設計理念實在爽快！

甚至連包裝都設計成混凝土磚造型，拆箱時像在拼地磚，儀式感拉滿。名字更藏着巧思，「HE SHE IT」裏的「IT」，發音和泰文「磚」幾乎一樣，既呼應中性設計（男女都能穿），又把鞋和地面「綁」得更緊。別看它長得硬邦邦，材質用了30%以上再生EVA，實際踩上去輕盈又防滑，環保還兼顧腳感。

這雙拖鞋首波只限量2000雙，還特意只放在建材行賣！買水泥、瓷磚的人順手捎雙「地磚鞋」回家，場景適配度可以說是滿分了。結果預定太瘋，品牌火速加產10000雙，並已開啟全球運輸。看來大家都想體驗當「行走地磚」的快樂，這波「踩地磚」的風潮，注定要席捲更多人的腳底板了。

話說回來，這雙能拼地磚、還能循環利用的人字拖，你們有被種草嗎？

