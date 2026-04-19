3款「網紅鞋」極舒服卻毀腳？香港隨處可見　醫曝穿久恐害腳變形

近年主打「舒適好穿」的網紅鞋款在市場熱賣，從厚底洞洞鞋到標榜防滑的老人鞋，幾乎隨處可見。不過內地多個醫療與消費機構近期發出警示，部分熱門鞋款因支撐性與穩定性不足，長期穿著恐對足部健康造成影響，嚴重甚至可能導致足弓塌陷、足底筋膜炎或步態異常。



專家指出，目前風險較高的鞋款主要包括三類：防滑老人鞋、「踩屎感」洞洞鞋，以及厚底雪地靴或鬆糕鞋。這類鞋子雖以柔軟舒適為賣點，但結構設計往往忽略足弓支撐與穩定性，長時間穿著反而可能增加受傷風險。

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首先是防滑老人鞋。醫生說明，部分產品鞋底紋路過深、摩擦力過強，行走時反而容易「卡地」，導致步伐不順，增加跌倒機率。加上鞋底過於柔軟，無法提供足弓支撐，長期下來恐引發腳底疼痛、足弓塌陷，甚至影響行走平衡。

其次為近年爆紅的「踩屎感」洞洞鞋。這類鞋款以輕便柔軟著稱，但鞋底過軟且缺乏包覆性，難以穩定足部，容易造成腳跟壓力集中，引發足底筋膜炎或慢性疼痛。鞋型寬鬆也提高扭傷風險，若材質不透氣，長時間穿著還可能因潮濕悶熱導致真菌感染。專家特別提醒，兒童若長期穿著，可能影響足弓發育，增加扁平足機率。

第三類則是厚底雪地靴與鬆糕鞋。這類鞋款因具增高效果而受到青睞，但鞋底過厚會降低足底對地面的感知能力，影響平衡感，加上鞋身偏軟，容易導致腳踝不穩、步態改變，進而增加肌腱炎或足底筋膜炎風險。內部毛絨材質若未妥善清潔，也可能滋生細菌與真菌。

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專家建議，選購鞋款應優先考量結構與支撐性。理想鞋款應具備足夠的鞋頭空間，讓腳趾自然伸展，鞋底前掌可彎折，但中後段需具備穩定支撐；整體厚度建議不超過約3至3.5厘米，後跟需能包覆腳踝，避免晃動。材質方面則應選擇透氣性佳的網布或皮革，並預留約0.5至1厘米空間，避免行走時滑動。

此外，醫生提醒，長者應避免穿著過軟或過度防滑的鞋款，兒童則不宜長時間穿洞洞鞋；若已有足底筋膜炎、扁平足等問題，應選擇具專業支撐設計的鞋子。若穿著後出現腳痛、腳踝不穩或小腿痠脹等症狀，應及早更換鞋款並就醫評估。

專家強調，「舒適」不等於「健康」，消費者在追求流行與外觀的同時，更應重視足部支撐與安全性，避免長期累積造成不可逆的傷害。

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