內地客好奇為何中環無人着洞洞鞋？港人2原因堅拒：寧濕鞋保體面

下雨天返工，打工仔難免要面臨濕鞋濕襪的考驗。日前有網民發帖，指中環打工仔即使落大雨依然清一色穿皮鞋波鞋，與廣州人人一雙洞洞鞋戰靴形成強烈對比。亦引起網民討論：在香港寫字樓穿洞洞鞋，究竟是隨性實用，還是職場社死？



小紅書網民發問：暴雨天著洞洞鞋返工算社死？（小紅書截圖）

廣州全民戰靴 vs 中環堅持體面

日前有網民在小紅書以「在香港中環，穿洞洞鞋上班是社死現場？」為題發帖，提到在廣州落雨時，同事們幾乎人人一雙洞洞鞋當作下雨天「戰靴」，既舒服又方便。

但當來到香港，看到清一色的「哪怕下暴雨，中環的電梯上清一色還是皮鞋和運動鞋」，令她不得不感嘆港人的「體面DNA」果然無懈可擊，感嘆「果然，時尚的完成度全靠狠」，最後也提問「所以有人在香港敢穿洞洞鞋上班的不，一般穿什麼鞋子」？

寫字樓氛圍嚴肅，加上香港斜坡多、地鐵擠迫，穿洞洞鞋極易被踩傷腳。（Unsplash圖片）

香港少穿洞洞鞋背後原因

帖文一出，隨即引來大批網民熱議，有網民直言「不是，中環點著洞洞鞋啊大佬」。亦有網民補充，香港上班族少穿洞洞鞋或涼鞋，除了因為辦公室氛圍不允許太隨意之外，也有現實原因：「坐地鐵容易被踩腳，而且香港山路多」，所以大家寧願以運動鞋或小白鞋為主。

另有部分網民甚至不接受日常穿洞洞鞋，直言「唔知點解就係覺得洞洞鞋＝腳臭同邋遢」。有廣網民表示，「落雨啲內澇水又邋遢、細菌多，我都係越落雨越要保護好對腳，厚底休閒鞋、波鞋、冬天就皮短靴」。 有人亦強調「就算落樓掉個垃圾都要著波鞋著襪，因為著拖鞋或洞洞鞋會有灰塵，整污糟腳」。

打工仔靈活應對！通勤著 Crocs 踩水，返到辦公室再換正裝鞋。（Unsplash圖片）

打工仔妙招：返辦公室再換鞋

但有在灣仔上班的網民直言，香港最近天氣太惡劣，已經顧不得什麼體面，「最近都是洞洞鞋通勤，比起面子我更不喜歡濕鞋」！不少打工仔亦紛紛附和，表示「坐標金鐘，我也是洞洞鞋到辦公室再換鞋」，實行路途上要舒適，進公司再換鞋也可以體面。此外，亦有網民指出，雖然洞洞鞋在香港的寫字樓可能比較少見，但在香港的大學校園裡，穿洞洞鞋的學生（尤其是女生）其實非常多，足見這股雨天實用風潮在年輕一代中依然盛行。