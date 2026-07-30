元朗招募蘑菇採摘員月薪20K　冷氣房工作免學歷　網民讚:避世神工

對農事務工有興趣，但又害怕戶外暴曬風吹雨打？近日網上瘋傳有本地製造業公司於元朗招募「蘑菇採摘員」，還標榜可以在「冷氣菇房」工作，底薪連獎金最高可達2萬港元，而且不設學歷門檻！新穎職位亦迅速掀起熱議，更引來一眾Pikmin玩家表示：打開菇嘅皮友出發喇！



蘑菇采摘員招聘詳情（easyjobs853截圖）

「冷氣菇房」採菇 免學歷底薪連獎金可達2萬

根據招聘資料，該職位為「蘑菇採摘員」。薪金方面，底薪連獎金約為每月10,000至20,000港元，實際收入將視乎蘑菇的出產數量而定。工作時間方面，入職者每週需工作6天，每天工作8小時，工時由上午8時至下午5時並實行輪休制。入職要求相當親民，職位完全沒有學歷限制，只要懂得一般粵語、普通話及中文讀寫，且具備勤奮、願意學習及團隊合作精神即可，惟需配合體力勞動工作。福利方面僱主將提供膳食津貼、在職培訓、酌情性花紅以及晉升機會。

僱主為香港領先的新鮮蘑菇供應商，位於元朗的農場佔地達78,000平方公尺，是香港領先的新鮮蘑菇供應商。廠方採用荷蘭及歐洲的先進技術，成功克服本地農地與原料匱乏的限制，每日可穩定生產超過2噸蘑菇。

蘑菇採摘員招聘告示標榜在冷氣房工作且無學歷要求。（Unsplash圖片）

網民：以為請全職玩Pikmin

於職位需要「打理與採菇」，不少網民聯想到近年大受港人歡迎、需要「打蘑菇」的手機遊戲《皮克敏》（Pikmin），笑言「見到蘑菇以為係請人全職玩pikmin」，表示求職者應該「具備Ｎ年皮克敏打菇經驗優先考慮」，更號召「打開菇嘅皮友出發喇」，甚至搞笑要求採摘時「要有呠呠聲音效」。至於一眾吃貨網民則最著重實務，紛紛留言詢問「有冇得食？」，還有人自告奮勇「採完我可以免費OT幫手試食」。

不少皮克敏玩家笑言有「打菇經驗」可優先考慮。（資料圖片）

過路人爆採菇工人真實苦況

亦有曾於澳洲農場任職過類似崗位的網民分享親身經驗「喺澳洲摘過，摘係好輕鬆，換嗰舊木糠搬X到你傻」，指出採摘過程雖然不難，但替換與搬運菇床木糠磚時十分消耗體力。更有網民提醒菇房環境未必如想像中舒適「只可以講，要接受到陣臭味，仲臭X過屎，同埋一定有蛇蟲鼠蟻」。

此外，鑑於招聘寫明薪金視乎產量浮動，有理性網民提醒「底薪連獎金高達 = 總收入低過」，指實際收入未必如預期高；不過亦有人認為這類工作勝在人際關係簡單，直言「呢份工其實適合一啲唔想做服務業、簡單嚟講想避世嘅人」。