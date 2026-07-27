意大利遊學團曼谷BTS喧嘩豎中指惹怒全國！附遊泰國10大必看禁忌

外出旅遊不僅是消費與娛樂，懂得尊重當地的風俗文化亦是合格旅客的基本禮儀。近日一段在曼谷BTS列車拍攝的遊客無禮影片瘋傳，數名意大利遊學團青年因在車廂喧嘩被勸阻，竟囂張頂撞泰國當地人，事件甚至驚動大使館公開致歉，涉事青年亦拍片道歉，承認「金錢買不到尊重」。這起鬧劇亦為所有旅客敲響警鐘，去泰國旅遊到底有甚麼禮儀與禁忌要注意？以下為大家整理10大泰國旅遊必睇禁忌，避免成為乞人憎的遊客！



意大利遊學團囂張回應「帶錢給泰國」惹公憤

事發於7月23日，多名名意大利遊學團青年在泰國曼谷BTS列車內大聲喧嘩，一名泰國女子上前以英文勸喻「在泰國，我們不會高聲叫喊」，希望對方尊重當地文化。不料學生們態度相當輕佻，其中有女成員囂張回應「Sorry for bringing money to your country」（抱歉，我們還給你們國家帶來了錢），旁邊更有男青年對着鏡頭揮手並比出中指。當泰國女子表明要報警時，一行人便於下一站迅速下車。

遊學團中有青年被勸阻時對着鏡頭比出中指挑釁。（影片截圖）

意大使館火速拍片致歉

相關影片在網絡瘋轉後引發全球網民討伐，不少人怒轟其行為極缺乏教養。事件逐漸發酵，意大利駐曼谷大使館於7月25日緊急發表聲明，強烈譴責涉事未成年旅客的不當行為，並向泰國人民誠摯致歉，強調他們的言行絕不代表意大利人。使館隨後更發佈其中4名遊學團代表的道歉影片，代表在鏡頭前坦言：「我完全明白金錢買不到尊重，真誠向所有感到被冒犯的人道歉。」

據泰媒《khaosod》報道，受害女子於25日晚前往曼谷警局提告，警方隨即安排雙方在警局面對面協調逾一小時。期間意大利學生及老師表達誠摯歉意並深刻反省。女事主表明報案只為捍衛尊嚴與在地文化，見對方真心反省決定給予機會並和解，亦呼籲網民停止攻擊一行人。

泰國警方最終以「當面侮辱他人」等罪名，向5名學生各開出1000泰銖罰單，其中「比中指」者因加控公共場所不當行為，共被罰款2000泰銖。涉事者繳清罰款並達成和解後，遊學團將繼續剩餘交流行程。

遊泰必睇文化禮儀與禁忌

其實曼谷BTS輕軌系統早已將「禁止喧嘩」寫入官方乘車守則，明文禁止乘客「製造噪音、擾亂秩序或妨礙他人」。除了保持安靜，搭乘時還有許多細節需要留心，例如車站與車廂內一律嚴禁飲食、吸煙及攜帶寵物；車廂內切勿倚靠車門或將物品擺放於通道阻礙通行；同時亦需主動讓座予老弱婦孺及僧侶等。只要多加留意這些安全與禮儀指引，就能輕鬆做個受歡迎的文明旅客。

泰國無論是宗教傳統還是在地法例都有不少嚴格規範。（Unsplash圖片）

除了公共交通上的規範，泰國雖然是熱情友善的微笑之國，但同時擁有極深的宗教與文化底蘊。不想旅遊時惹人反感甚至觸犯當地法例，以下10大禮儀禁忌一定要謹記：

1. 參觀寺廟或宮殿時衣著必須有袖且褲裙過膝，並切記進入佛殿前要先脫鞋。

2. 拍照時絕對不能攀爬佛像，女性亦嚴禁與僧侶有任何肢體接觸。

參觀寺廟或宮殿時衣著必須有袖且褲裙過膝，並切記進入佛殿前要先脫鞋，拍照時絕對不能攀爬佛像。（Unsplash圖片）

3. 泰國切勿伸手撫摸他人頭部，坐下或購物時亦絕對不能用腳指人或指向商品。

4. 在公共場所應保持安靜並控制情緒，切忌大聲喧嘩、當眾吵架或隨地吐痰。

5. 在街上隨手扔掉煙頭或牙籤等微小垃圾均屬違法，被查獲會面臨定額罰款。

在泰國文化中，硬幣通常是用來給乞丐的，千萬不可用硬幣付小費。（Unsplash圖片）

6. 泰國全面嚴禁賭博，即使在酒店房內聚會打麻將或玩撲克牌都有機會觸犯法例。

7. 超市與便利店只會在11:00至14:00及17:00至24:00售賣酒精，且海灘及公園等場所一律禁酒。

8. 街頭部分餐廳或酒吧門口若掛有綠色葉子標誌，代表其食品或飲料含有大麻成分，點餐時上記得留心識別。

9. 絕大多數泰國酒店均嚴禁將榴槤帶入室內，違者會被收取高額清潔費用。

絕大多數泰國酒店均嚴禁將榴槤帶入室內，違者會被收取高額清潔費用。（Unsplash圖片）

10. 給予服務人員小費時記得要使用紙幣，因為在當地文化中用硬幣付小費會被視為一種侮辱。

參考資料：泰國觀光旅遊局