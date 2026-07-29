港漂呻港人「普粵英混雜」難適應！網民教路3大適應法:這叫高效率

在香港工作或升學，除適應生活節奏，最具挑戰性的往往是語言環境。近日網民在社交平台發帖，不理解香港人日常說話極喜歡「普粵英三語混雜」，以前看港劇覺得這樣的講話方式十分酷，如今自己身處其中，卻要同時在大腦同時進行多線翻譯，直言無法適應，引起網民熱烈討論。



來港工作的網民聽不慣「普粵英」三語混雜對話。（小紅書截圖）

港漂呻「普粵英混雜」難適應

有網民在小紅書以「大家怎麼習慣香港人普粵英混雜的語言的」為題發文，她表示，自己到港已半年，至今依然無法習慣香港人的語言習慣。早上一到工位，「local朋友」聚過來一頓輸出，夾雜著粵語與英文詞彙：「我話卑（俾）你知啊！我滴（啲）friend啊，今日真系（係）侯（好）奇怪你知不知啊……我覺得佢今日講嘢特別mean。」

樓主坦言要同時識別3種語言十分疲累，即使港人同事特意切換成普通話溝通，聽起來依舊「粵粵的」，最後向各位網民請教「不知道各位初到港工作學習的人，都是怎麼習慣的，多久習慣的」。

香港同事日常溝通極愛夾雜英文單字，同時識別3種語言十分疲累。（《COURT!》劇照）

網民揭粵英夾雜原因

這則帖文亦引起網民熱議，有人笑指樓主早已在不知不覺中被同化，「呢度識寫local了」，指樓主帖文中也順手用了local這個英文詞。

也有網民提到，其實內地人日常也會夾雜英文或網絡用語，例如「WiFi密碼」、「be like」等，本質上都是一種口語習慣。

而對於香港人為何說話總是「粵英混雜」，有不少網民表示很多時候用英文替代繁瑣的中文詞彙更直白快捷，「主要你不習慣這種高效率溝通，普通話說起來真的特別特別麻煩」，例如講「delete」比「刪除」順口，講「print嘢」比「打印文件」更符合日常溝通習慣。

過來人建議將英文單字視為「普通詞彙」，聽不懂時大膽發問，慢慢適應。（《COURT!》劇照）

網民教路3大適應法

面對樓主的困境，留言區不少網民給出3大適應建議：

1. 視為普通詞彙即可

有網民表示，講英文單字時大腦根本沒有進行語言切換：「你不要當它是英語啊，我們說時只當它是一個詞……而英語甚至本來就在你詞庫深處。」只要聽習慣了，講出來時「大腦根本不需要經過翻譯」。

2. 聽不懂大膽問

遇到不懂的詞不用覺得不好意思，「聽得多就習慣了……大膽問，說因為文化差異有點聽不懂，沒關係的」。如果粵語聽得吃力，不妨「直接全英文交流」，對方大多樂意配合。

3. 不要緊張放平心態

對於樓主的焦慮，有網民笑言「半年就想習慣，你也太貪心吧」、「入鄉隨俗很正常，既然到了當地就有義務學習和適應」，建議給自己多一點時間，放鬆心情多聽多用自然就能融入。

廣東話確實博大精深，遇上香港人自小就要學習的英文，就更加變化多端，逐漸演變成只有香港人才會說的中英夾雜廣東話，以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

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