「無罩女神」Macca真空上陣震撼熱舞　大幅度動作引百萬網友關注

日本高人氣網紅Macca（まっか）憑藉傲人的天然H罩杯與大膽的「無罩散步」系列影片，在IG狂吸超過113萬粉絲。過去她曾多次到台，不僅在台北101前火辣打卡、九份老街前無罩熱舞，更曾現身TRE台北國際成人展，引發高度關注。



近日，Macca分享了她在健身房練舞的側拍片段。畫面中，她雖神情專注地跟隨老師指導，展現帥氣舞姿，但由於她僅穿著清涼背心且延續「無罩」風格，隨著節奏大幅擺動的震撼視覺，讓影片迅速突破百萬次點閱。

更多Macca（まっか）「無罩」風格照片：

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大批網友紛紛留言驚嘆：「這動力太強大！」而Macca日前也在X開心宣布：「這段影片在TikTok和Instagram上的觀看次數已經超過200萬！」感謝粉絲們的支持。

曾被酸民罵到崩潰 因父母一句話逆襲成名

29歲的Macca出身日本三重縣，身高158公分卻擁有傲人的H罩杯。中學時因容貌神似前田敦子，曾被譽為「三重前田敦子」，並懷抱著偶像夢。然而高中畢業後，體貼的她為了讓兄姐順利升學，毅然放棄學業，留在家鄉擔任櫃檯小姐分擔家計。

21歲那年，她帶著夢想上京轉職網頁設計師，並在友人的鼓勵下開啟直播生涯。雖然曾因TikTok上的比基尼造型走紅，卻在面試偶像時屢屢碰壁，甚至曾被事務所嫌棄「23歲太老了」而拒之門外。

成名伴隨著代價，爆紅後網友的誹謗中傷曾讓她崩潰，一度隱居回老家療養。當時父母對她說：

只要妳健康活著就好，想做就做，不想做就停下來，隨自己的心意生活吧。

正是這份無條件的支持，讓她重新燃起「想要變得有名」的鬥志，再次赴東京闖蕩，並以大膽、自信的風格橫掃網路各個社交平台。

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