屋內有蚊子找不到？內行推4大滅蟲秘訣：高效率「誅滅蚊蟲九族」

夏天夜晚最容易遇到蚊子在耳邊嗡嗡作響，擾人清夢。半夜被打斷睡眠後，多數人的直覺反應是立刻起身打開房間大燈，準備展開一場人蟲大戰，無奈卻常常找不到目標。面對房間有蟲卻無從找起的窘境，只要掌握其生物特性與正確的應對技巧，就能輕鬆解決這個夏夜最大的困擾，重新換來一夜好眠。



為什麼睡覺時蚊子總愛在耳邊飛？原因出在「氣味與二氧化碳濃度」！

到了晚上睡覺時，這些擾人的昆蟲特別喜歡在耳朵附近盤旋，主要原因有兩個，首先是耳朵與耳垢的氣味，由於牠們是透過嗅覺來鎖定叮咬目標，如果個人的耳垢較多或者氣味較為強烈，就很容易吸引牠們靠近。

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其次是頭部的二氧化碳濃度較高。牠們會利用二氧化碳的濃度來尋找宿主，而人體排出最多二氧化碳的地方正是頭部，加上睡眠期間人體處於靜止狀態，不會擾動四周空氣，頭部附近的二氧化碳濃度自然會比平常活動時還要高出許多，這也是夏天到戶外時，蚊蟲總愛在頭頂飛轉的相同道理。

哪幾種人最容易吸引蚊子叮咬？這「3大體質」立刻成為鎖定目標！

到底哪些人容易成為被叮咬的目標？主要取決於二氧化碳濃度、體溫、體表汗水多寡，以及是否有強烈氣味（特別是乳酸）。

具體來說，有三大族群最容易受到侵擾：

第一類是二氧化碳排出量較高者，例如體重較重或是剛結束運動的人。

第二類是體溫較高且容易流汗的族群，包含孕婦、體態較豐腴以及體質較為燥熱的民眾。

第三類則是乳酸味道較重者，像是汗味較重的人、青少年以及衛生習慣有待加強的群體。



房間有蚊子找不到怎麼辦？內行大推「手電筒尋蹤法」讓牠無所遁形！

凌晨被吵醒時，千萬別急著翻身下床開大燈。內行網友分享，最有效的首要作法是保留微弱的床頭光源，並開啟手機的手電筒進行搜尋。當強光照射到牆壁時，蟲體會投射出巨大的黑影，行蹤完全暴露，此時只要拿出準備好的電蚊拍順勢一揮，通常在極短的時間內就能精準捕捉，讓房間迅速恢復寧靜。

若是沒有立刻發現，則可搜尋較暗的地方或物品，因為牠們習慣躲藏在陰影或深色物體的表面。

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也有民眾分享，當聽到耳邊傳來聲音後，可以慢慢起身離開床鋪去開燈，此時通常會發現目標就停在床頭附近的牆壁上，瞬間的光亮會讓牠們暫時停止動作，這時候便能輕鬆鎖定目標。

如何不用狂拍猛打也能消滅蚊子？掌握「4個滅蟲訣竅」誅滅九族！

針對不想滿房間追打或是害怕使用電蚊拍的民眾，可以善用以下4個高效率的物理與化學消滅訣竅，輕鬆解決蟲害問題。

第一招是「上下合掌拍打法」：

在徒手拍打技巧上，由於這類昆蟲習慣垂直起飛，採取上下合掌的方式拍打，可以大幅封鎖牠們的飛行路線，命中率遠比左右拍打高出許多。

第二招是「塑膠袋陷阱法」：

準備一個透明塑膠袋並捏成圓形開口，趁著蟲體停在牆壁或平整表面時，直接將塑膠袋罩下去並迅速捏緊開口。只要避開畸形角落的逃逸空間，幾乎沒有失敗過，連行動敏捷的蒼蠅都適用。

第三招是「捕蚊燈淨空法」：

這類昆蟲具有趨光性，會主動飛向波長接近紫外線的光線。使用捕蚊燈時，務必將房內其他燈光全數關閉，且最好選擇在房內無人的狀態下開啟，這樣才能讓機器發揮最大效益，避免人體散發的吸引力干擾捕蚊效果。

第四招是「自製硼酸毒糖水」：

母蟲叮咬人類是為了取得孵化蟲卵所需的醣類等養分，民眾可以自製含有硼酸的有毒糖水來吸引吸食，達到誅滅九族的效果。調配比例為硼酸、糖與水按照1比5比100混合，例如準備100克的水，加入5克糖與1克硼酸即可。擺放這些陷阱後，請務必安置在隱蔽的安全角落，避免家中的幼童或寵物接觸誤食。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：房間有蚊子找不到怎麼辦？內行教4個滅蟲訣竅，不用狂拍猛打也能誅滅九族】

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