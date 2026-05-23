家裏蚊子太多殺不完？昆蟲教授推DIY膠樽捕蚊神器　成功率達九成

最近天氣逐漸回暖，伴隨著蚊蟲也開始變多，有網友分享，明明家中門窗緊閉，卻還是有蚊子飛進家中，沒想到竟是從廚房抽油煙機的排風孔飛進家中，用濾網將排風孔包起來才成功防堵蚊子，引起熱議。



家裡蚊子一直出現怎麼辦？安裝「逆止風閥」不僅防蚊還能隔絕異味

有網友在Threads平台分享，為了防止蚊子飛進家中，之前已經封住各種縫隙，窗戶也都緊閉，但還是有一堆蚊子飛進家中，後來發現來源似乎是廚房，原PO用濾網將抽油煙機的排風孔包覆起來，竟發現「蚊子消失三個月！」這才成功防堵蚊子。

貼文引起網友熱議：

「我們家也是！有一次因為忘記換濾油網，過了有點久才想到要換，一拿下來發現上面黏了好多隻蚊子屍體，才發現原來家裡一直源源不絕的蚊子是從抽油煙機飛進來的」

「對耶，難怪我們家一直有蚊子」

「最近蚊子突然爆量，超可怕」



還有許多網友分享：

「裝一個逆止閥，蚊子就被擋在外面了」

「我用防油噴的網子，怕塑膠網子不能遇熱」

「推薦安裝一個逆止風閥，這也是我去年買最對的東西之一，不止聞不到防火巷飄進來的異味，連時不時不知道從哪裡冒出來的蟑螂也消失了」



曾有網友分享推薦一款派卡瑞丁防蚊液，並表示這款產品使用起來非常清爽，主要用來防小黑蚊叮咬，噴了就不會被叮。《衛福部》也指出，政府主管機關核可的防蚊藥劑，依照所含安全有效化學成分的不同，分為三類。

一類是含有diethyltoluamide／DEET（待乙妥／敵避）的防蚊藥劑，一類含有picaridin（派卡瑞丁），另一類含有IR3535（伊默克），這三類防蚊藥劑皆可有效達到防蚊效果。

其中台灣環境部核准含有DEET的防蚊藥劑，有些可噴灑於居家環境如紗窗、紗門上，或於戶外登山、露營時，噴灑於帳篷，避免蚊蟲跟隨進入，達到防蚊效果，但應避免噴灑於皮膚、衣物上。

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專家揭密：高樓層為何也有蚊子？管線與電梯是關鍵路徑

台灣國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授也指出，除了戶外，室內如陰暗角落、家具後、窗簾背面、甚至地下室也常是蚊子的藏身之處，特別是蚊子在吸血後會尋找積水處產卵，因此定期清除積水、保持環境乾淨是社區防蚊的首要任務。他也提醒，地下室常見的化糞池與污水池若管理不當，更容易成為孳生溫床。

除了安裝紗窗紗門等基本防護設備外，杜教授建議，可以在室內植物盆底放置吸水性材質（如海綿）來阻斷蚊蟲產卵，或在蚊子活動頻繁的區域設置捕蚊裝置輔助控制。

他指出，家蚊最活躍的時間通常在半夜，就算住在高樓層也無法完全避免蚊子，因為牠們能藉由管線、電梯、樓梯等垂直移動路徑入侵。此外，經過實測，捕蚊器建議放在距離地面約50厘米處效果最佳。

居家DIY捕蚊神器：寶特瓶（膠樽）自製捕蚊器成功率達九成

針對居家防蚊，杜教授分享了簡易DIY方法，只需寶特瓶與黑膠帶即可自製捕蚊器。

杜教授分享了簡易DIY方法，只需膠樽與黑膠帶即可自製捕蚊器。（TAIWAN CDC）

這款裝置運用蚊子會朝光源移動的習性，讓牠們飛入黑色通道後難以逃出，實驗顯示捕捉成功率高達九成以上。每次使用效果可持續約一週，期間可輕搖瓶身讓水面困住蚊子。若想長期使用，建議每週清洗一次，維持誘捕效率與衛生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡蚊子一直出現怎麼辦？昆蟲系教授教1招徹底滅蚊，還沒飛進屋就直接死亡】