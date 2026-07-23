曾因觀賽勒邦占士爆紅！女優葵伊吹騷水著「小惡魔」身材狂圈粉

25歲日本性感女神葵伊吹（葵いぶき）以G級傲人上圍、性感小惡魔魅力風靡全亞洲，身為NBA鐵粉的她曾因在NBA神席、詹皇（LeBron James，港稱勒邦占士）正後方觀賽一夕爆紅，近日葵伊吹曬出夏日限定比堅尼辣照，超兇上圍與驚人腹肌再度引爆全網話題。



日本暗黑女神辣登NBA神席

日本AV女優「葵伊吹」2001年出生，19歲正式出道，隔年曾因轉換經紀公司改名為「翼葵」（つばさ あおい），後又重返當時出道事務所並改回原名。「葵伊吹」私下熱愛籃球，是史堤芬居里（Stephen Curry）忠實粉絲，去年曾坐在「詹皇」勒邦占士正後方觀賽，被轉播至大螢幕後瞬間轟動全亞洲。

25歲日本人氣AV女優葵伊吹（葵いぶき），以G級傲人上圍、性感小惡魔魅力風靡全亞洲。（圖/翻攝自Instagram@aoi__ibuki）

25歲日本暗黑女神葵伊吹近期靚相：

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小惡魔絕殺技圈粉無數

「葵伊吹」身高162厘米，三圍34G–23–35，擁有甜美臉蛋、傲人上圍和窈窕體態，最特別是她那熱情主動的「小惡魔」演技令男性觀眾們難以抵抗。去年夏季「葵伊吹」曾經赴台連續3天參加攝影會，深受台日粉絲們喜愛，在X（前稱Twitter，推特）平台吸引超過25萬名粉絲們關注。

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比堅尼辣照火熱全網

近日「葵伊吹」透過Instagram分享一系列夏季火辣寫真，她身穿粉色比堅尼，手拿噴射水槍，極度兇猛G級雙峰與緊緻分明的腹肌形成強烈對比，神級身材令人驚艷！另一套天藍色比堅尼搭配緬梔花則散發出熱辣夏日風情，芙蓉出水清新純欲，大家趕快追蹤起來吧！

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