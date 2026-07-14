世界盃｜俄AV女優Eva Elfie晒捧大力神盃辣照　比堅尼躺床極誘惑

Instagram坐擁千萬人次追蹤的俄羅斯暗黑精靈Eva Elfie跨界當世界盃足球賽球迷！她手捧冠軍盃躺床誘惑粉絲，隨後更祭出爆乳馬甲、高衩迷你裙搶盡全網焦點，成功靠世界盃足球賽話題引爆社群，火辣魅力令全網陷入瘋狂。



俄羅斯性感女神風靡全球

全球知名的俄羅斯AV女優Eva Elfie1997年出生，曾經擔任服務生、經理、記者和成人模特兒，她在21歲開始拍攝裸露影片，隔年於全球熱門成人網站Pornhub創立頻道，不到1年就吸引超過5.3千萬人次觀看，位居該平台排行榜第4名，2021年摘下AVN獎「最佳外籍新人女星」，如今Instagram吸引近475萬名粉絲們關注。

俄羅斯人氣AV女優Eva Elfie（翻攝自Instagram@theevaelfie）

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對世足冠軍盃愛不釋手

Eva Elfie擁有精緻五官和仙氣美貌，不僅稱霸暗黑界，私底下還是熱血體育迷，近期世界盃足球賽正夯，Eva Elfie捧著世界盃足球賽冠軍象徵「大力神盃」（FIFA World Cup Trophy），超逼真的高仿18K純金設計閃耀發光，令她直呼：「每個人都夢想著能把它帶回家！」相信無論是獎盃或是女神，都引爆人們的渴望呢！

辣妹x世足=流量密碼

趁勢搭上世界盃足球賽熱的俄羅斯暗黑女神Eva Elfie，日前一連換穿爆乳鏤空馬甲、高衩迷你短裙放送性感魅力，她在短影片中回眸甜笑、放送電波以及火辣翹臀，4則世界盃足球賽相關貼文，加總起來已吸引近45萬名網友們按讚，再度見證其超強人氣。

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