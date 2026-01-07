大阪拉麵店「陰陽餐牌」價錢差超大　店主再挑機: 禁中國人進店

去旅行最怕做水魚，早前一間大阪人氣拉麵店被踢爆「雙重收費」，英文餐牌價格竟比日文版貴近7成，陰陽餐牌事件引起網民熱議。而近日店家更因遊客糾紛發出驚人聲明，揚言考慮「禁止中國人入內」！



早前有網民在X發文指出，到大阪一間拉麵店用餐時發現，發現日文點餐牌與英文點餐牌的售價不同，不過，這位食客則表示「能親身體驗所謂的雙重價格，覺得還挺有趣的。」更分享了該店的獨特食法，大讚在白飯上加入無限量供應的大蒜、切碎的生薑，再淋上美乃滋，味道極佳。

英語餐牌比日語貴近一倍

從該名網民分享餐牌圖片可見，一碗特大碗叉燒拉麵為例，日文餐牌標價為1,380日圓（約$70港幣），但切換成英文界面後，價格則為2,400日圓（約$121港幣），足足貴了近7成。

不少網民對於價格差異感到震驚，斥責店家「雙重價格也太誇張了吧」、「從法律實務的角度來看，僅向外國人收取高價且無明確指示，構成不公平歧視」。

在一片討伐聲中，亦有部分網民力撐店家有理。認為「商店的政策是商店自己決定的，不是顧客決定的，不喜歡就別去」。更有網民指出，服務外國遊客需要額外成本「外語支援並非免費」、「多出來的費用是日語學習費用」、「日本人出國旅行有時也需要額外付費，所以我覺得沒問題」。

批中國人鬧事擬禁止入店

涉事店家就未有回應陰陽餐牌事件，但日前該店在X發文，聲稱近期有中國人在店內鬧事，現已報警處理。而後更表示「由於外國人引發的糾紛中有 90% 都是中國人造成的，因此我決定從今以後禁止中國人入店。」但未知店主所講的鬧事，是否跟其價格差別待還有關。

涉事拉面店稱近期有在店內發生糾紛，會考慮禁止中國人進店。（X截圖）

事件在網上立即惹來爭議，雖然有人支持店家做法，但亦有網民都認為店家做法太過火，表示不能用部分人的行為去概括所有遊客。亦有不少聲音批評店家太激進，無助解決問題之餘，隨時引起更大反感。

日本學者轟做法注定失敗

日本學者木曾崇認為，以「外國人附加費」形式營運店舖，設雙重定價是注定失敗。他指出，雖然菜單切換成英語，但菜單上的關鍵詞（如拉麵名稱）仍包含漢字，或者遊客會對照日文菜單。中國遊客能輕易透過漢字看懂日文介面的價格，當他們發現使用英文介面而被多收幾百到上千日圓時，必然會感到受騙。而店主因為價格爭議，而宣布「禁止中國人入店」，是將營運策略失敗轉嫁給顧客，不但無助解決問題，更涉嚴重歧視，讓整件事從「經營問題」升級為「社會排外問題」。