元朗狗咬狗｜遇巨犬襲擊狗勿尖叫踢打！訓犬師教必學救狗4大關鍵

元朗昨日（17日）發生嚴重「狗咬狗」致命慘劇。一隻無佩戴狗繩及口罩的大型棕色狗隻，於YOHO一帶先後襲擊兩隻小型寵物犬，最終釀成一隻17歲貴婦狗及一隻4歲比熊犬不幸死亡的悲劇。及後該犬及後被警方捕獲，並交由漁護署處理。漁護署回覆《香港01》查詢指，會根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，並會就事件進行調查，如有足夠證據，會提出檢控。

由於施襲片段在網上瘋傳，事件曝光後引發不少狗主關注。其實飼主放狗時，若遇到上述情況，應該如何應付？ Pet Focus訓犬師 Derek Wong接受《香港01》訪問時表示，由於該狗隻體型巨大，一般人難以制止，若用錯方法反而會刺激攻擊狗隻情緒。他指若狗隻不幸被咬，應立即用活結圈住攻擊狗隻的頸部並向上提起，或有機會令牠「鬆口」，但坦言救狗者也必須留意自身安全，否則容易被狗「回口」襲擊。



一隻大型棕色狗隻昨日於YOHO一帶，先後襲擊兩隻小型寵物犬致死。

根據警方調查所知，該涉事大型犬隻懷疑在20分鐘之內，咬死兩隻小狗。從網上片段中所見，多名途人及細狗主人期間已嘗試以腳踢、噴水及零食引誘均無法令大狗鬆口。Pet Focus訓犬師Derek Wong坦言，按當時情況，旁人難以制止也絶對能理解，「隻狗好大隻，而且正在攻擊，需要好大的力氣和方法，才有機會令隻狗鬆口。」他指出，若有人向後拉扯大狗的頸圈以及拍打狗隻，更有機會令該犬以為有人跟牠搶，「反而容易會咬得更實。」

Pet Focus 訓犬師Derek Wong (受訪者提供圖片)

Derek提醒，若不幸遇上狗咬狗的情況，狗主或途人有以下4點需要注意：

1. 遇惡犬襲擊切忌尖叫：高頻聲音恐激發狗狗攻擊本能

很多時候狗隻互咬或被咬時，主人或旁人容易驚惶失措而驚呼，Derek提醒高頻的叫聲反而會刺激狗隻情緒，所以必須保持冷靜。

2. 停用口頭指令與食物引誘：極度緊張下狗狗無法接收訊號

除非狗隻受過嚴格的訓練，否則一般狗隻在攻擊情況下，日常指令都不會見效，「你同佢講NO或者請隻雞髀佢食都唔會有用。」

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

3. 破解拉後腳與噴水迷思：錯誤動作恐讓惡犬咬得更緊

坊間有傳提起狗的後腿可令其鬆口，但Derek表示，其他這樣做跟拍打牠身體一樣，會讓牠誤會有人跟牠搶，反刺激牠咬得更實；在攻擊時用一般水樽射水也難有阻嚇作用。

4. 用活結圈住攻擊狗隻頸部 並向上提起

Derek指出，當狗已咬實另一隻狗，只有用力量和技術制止，「動物原始世界都係用力量制服對方。」若攻擊狗隻當時有繫頸圈，應用力將頸圈向上提起，令狗雙腳離地，「佢覺得唔舒服，自身都有危險，或者有機會鬆一鬆口，大家就要把握住時間，立即分開」。若狗隻當時沒有頸圈，應立即將狗繩變做成活結，從後套入至頸部再做相同動作。不過Derek也提醒，此動作有機會被狗回口攻擊，所以務必要小心，而救狗時應使用合理武力，避免觸犯虐畜罪。