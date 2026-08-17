農曆七月燒街衣｜玄學家教祭品禁忌＋正確步驟 熄火切忌做錯1件事

農曆七月鬼節到，不少香港人仍保留燒街衣的傳統。不過燒街衣也有很多講究與禁忌，近日香港玄學家司徒法基師傅就在個人Facebook專頁分享了民間通用的燒街衣全攻略，由買衣紙供品、揀日子，到善後細節一文睇清，跟足步驟就不怕做錯！

香港玄學家司徒法基師傅分享了民間通用的燒街衣全攻略。（司徒法基@Facebook）

供品與衣紙注意事項

燒街衣主要為布施遊魂野鬼，準備供品及衣紙時可留意以下注意事項：

基本衣紙包：包含觀音衣（或土地衣）、元寶及溪錢、金銀、陰司紙、往生咒、大悲咒、幽衣幽祿、七色彩紙、普通壇香及紅燭。部分豐富衣包會附加金元寶等。

農曆七月不少市民會按傳統習俗燒街衣。（資料圖片）

傳統供品：芽菜、豆腐、龍眼、花生、硬身糖果、甜味餅乾、清水、燒酒、白飯（或水飯），以及雪梨或橙（如找不到梨可用蘋果，忌用蘋果者可用橙代替）。亦可按喜好加入未斬件的叉燒、燒肉、生雞蛋或生肥豬肉。

供品禁忌：不建議使用雞或鴨，因雞嘴會啄爛鬼魂衣服，而「鴨」音似「押」有忌諱；亦應避免使用火龍果等紅色或帶刺生果、榴槤等奇形怪狀生果，以免陰魂無法進食。

衣紙店會有「燒街衣」的衣紙包套裝。（資料圖片）

燒街衣日子與時間

最佳日子：農曆七月初一至十四日（部分地方至七月十五日中元節）；若為燒給自家先人，則整個七月份均可。

時間選擇：坊間流傳不宜超過晚上9時，惟現代人大多不拘泥於此時間。

師傅提醒祭品切忌使用雞鴨或火龍果等帶刺生果，以免陰魂無法進食。（資料圖片）

燒街衣正確步驟：拜鬼與燒給先人有不同

祭拜路邊遊魂：可在路邊或十字路口，以生果或鐵皮爐插香燭。先化觀音衣（或土地衣），燒至一半時駁火化其他祭鬼衣紙。最後可奠酒、撒米或撒硬幣（給小鬼拾取），奠酒時需注意防範火勢。

燒給自家先人：衣紙必須放入附薦袋並封好，填妥先人姓名及籍貫。化寶前必須大聲呼喚先人名字或關係三次，例如「陳大文，來收嘢啦！」，並務必確保完全化為灰燼。

善後步驟與淋水熄火程序

燒完街衣後，正常情況下不收拾祭品，讓火種自然熄滅。但因香港現行法例或安全需要清理，切忌在無預告或燃燒中直接淋水，應等待衣紙化完後，先向四周說道：「各方靈界朋友，有怪莫怪，因為避免危險及法律下，迫不得已要淋水熄滅火種，要拿的就盡快拿了。」

講完後等待約1至2分鐘後才可淋水熄火。完成後，入屋前可進行「過火」儀式，並用碌柚葉或黃皮葉水洗手淋身，或用「百解」掃身後丟入化寶桶化掉。

若要淋水熄火，必須等待衣紙化完並向四周講述口訣才可進行。（資料圖片/夏家朗攝）

燒街衣最忌「一年做一年不做」

司徒法基師傅強調，燒街衣本質是布施遊魂野鬼的功德慈善，毋須過度迷信恐慌。惟需注意「最好年年做，切忌一年做一年不做，或有事才做」。同時在香港必須在指定合法地點進行並注意火種安全，以免違例受檢控。

（香港01獲授權轉載）

（風水命理非精密科學，以上內容只供參考)