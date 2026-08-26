男網紅裸體亂爬　日本三大怨靈石碑「將門塚」網民：拿性命開玩笑

出門在外切忌對當地文化不敬，特別是注重「御靈信仰」的日本，為博流量大鬧古蹟隨時惹禍上身！最近東京商業核心區大手町的歷史遺跡「將門塚」爆出不雅滋擾事件，一名男直播主在進行戶外真實生活直播時，竟在現場狂亂怪叫，不但強行攀爬將門塚石碑，更疑似當眾裸露下半身。

而這座「將門塚」所鎮壓的平將門，正是名震日本的「三大怨靈傳說」之一，而且將門塚長年流傳各種動土者皆招致不測的靈異傳說，事件曝光後不少網民直言他簡直是「拿性命開玩笑」，甚至形容他若遭遇平將門的「報應」亦絕不令人意外。



該名直播主先是爬上石碑並緊緊抱住，隨後還發出怪叫，甚至有消息稱他當場露下體。（X@iroma29）

根據《產經新聞》報導，這位在KICK平台上名叫「愛之助」的網紅，於8月19日進行直播，只見他來到位於東京千代田區、號稱是日本最兇怨靈的石碑「平將門首塚」，先是爬上石碑並緊緊抱住，隨後還發出怪叫，甚至有消息稱他當場露鳥。離譜行徑讓觀看直播的網友也傻眼，畫面在社交平台曝光後也引發爭議。

最終「愛之助」所屬的直播團體火速割席將他除名，直播平台亦停權封鎖其帳號。神社管理者更是憤而提告，警方現已正式將他進行居家起訴，涉嫌「對禮拜場所不敬罪」及「公然猥褻罪」。

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在日本傳統文化中，人們相信含冤身亡者的恐怖怨念會化身為「怨靈」，但只要透過虔誠祭祀鎮魂，強大的怨念就能反轉成極具保護力的神明，當中最令人心生敬畏的就是以下「日本三大怨靈」。

日本怨靈一「平將門」：摩天大樓也要避讓的「關東大魔王」

平將門作為將門塚的主人，平安時代關東豪族平將門因反抗國司暴政自立為「新皇」，可惜僅兩個月就在平將門之亂中被朝廷軍隊以流矢射穿腦門，慘遭討伐身亡。

平將門是將門塚的主人。（live japan perfect guide）

不過最詭異的是，平將門的首級當年被送往京都示眾數月竟不腐爛，甚至半夜咆哮咬牙，最後更騰空飛回關東降落於大手町。關東大震災後政府企圖拆塚重建大藏省廳舍，兩年內包含大藏大臣在內14名官員接連離奇暴斃；二戰後美軍企圖平整土地改建停車場，重型機械當場翻覆導致駕駛員暴斃身亡，迫使現代大手町摩天大樓至今都要乖乖圍繞古塚興建。

「平將門」後來被供奉於神田明神，連德川家康關原之戰前都前來祈求勝運；而當年初為鎮壓將門而開山的成田山新勝寺，則與神田明神形成不可同時參拜的民俗禁忌。

平將門後來被供奉在神田神社。（japan.travel）

日本怨靈二：菅原道真 由「天罰雷神」變成「考神」

平安時代的天才學者兼大臣菅原道真，因才華出眾兼深受天皇倚重，卻遭政敵左大臣藤原時平誣陷謀反，被流放至九州太宰府，短短兩年在幽禁中悲慘客死異鄉。

平安時代的天才學者兼大臣菅原道真，因才華出眾兼深受天皇倚重。（太宰府天滿宮）

菅原道真死後，陷害他的藤原時平於39歲突發暴斃，皇居清涼殿更遭狂雷轟頂當場炸死多名大臣，連將他左遷的醍醐天皇都驚嚇過度病逝。

朝廷在極度恐懼下連忙建立北野天滿宮與太宰府天滿宮尊他為「天神樣」。這尊曾帶來落雷天罰的恐怖怨靈，如今已被全日本考生尊為祈求考試合格的學問之神。

這尊曾帶來落雷天罰的恐怖怨靈，如今已被全日本考生尊為祈求考試合格的學問之神。（北野天滿宮）

日本怨靈三：崇德天皇 咬舌寫血咒變身「第一大魔王」

年僅3歲即位的崇德天皇一生無實權，被迫退位兼戰敗流放。幽禁期間他虔誠抄寫五部經書寄回京都朝廷供養，卻被懷疑藏有詛咒而遭原封退回。受此莫大屈辱的他發狂咬破手指以鮮血寫下毒誓，誓言化身「日本第一大魔王」讓皇室「君不成君，民不成民」，此後不剪髮戴爪、面容如同魔鬼般死去。

崇德天皇死後，京都果然爆發安元大火與連綿戰亂，皇權被武士階級奪走長達數百年，各代天皇對其怨靈恐懼不已，連明治天皇即位前都要派特使謝罪。

香川縣白峯寺（墓所白峯陵）與京都安井金比羅宮均為崇德天皇淵源之地，後者因承接了他斷絕欲望與執念的強大力量，演變成全日本公認效果最強、連邪緣都能斬得乾乾淨淨的「斬惡緣神社」。

（白峯寺）

參考資料：YouTube@蔡桑、《THE GATE》