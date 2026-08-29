農曆七月最後一日鬼門關10大禁忌　家中公仔收入櫃　切忌擺放香氛

鬼門關不能做哪些事？除了禁止說再見和許願外，民間還流傳避免擺放磁石、鮮花、玩偶等習俗，10大常見禁忌一次告訴你。



農曆七月向來被視為是民俗禁忌特別多的月份，從夜晚不亂拍肩膀、衣物不宜晾在室外，到禁止前往海邊戲水等，各種流傳已久的說法不勝枚舉。隨著鬼月即將進入尾聲，許多民眾也會在鬼門關這天準備供品拜拜，民間更認為鬼月最後一天是輕忽不得的日子，特別需要留意自身的言行舉止，避免一時不慎冒犯到好兄弟。

雖然這些習俗多半源自傳統信仰，沒有科學依據，但也反映出古人對未知世界的敬畏與謹慎。究竟鬼門關有哪些常見禁忌？身心科醫生又是如何看待這些傳統？本文將一次整理10大民間流傳說法，帶你快速掌握鬼門關必知的注意事項。

鬼月禁忌飆破萬筆！命理學家、網友帶動話題擴散

今年鬼門關日期落在9月10日，這天待子時一到，也象徵鬼月圓滿結束。透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近一個月（2026/7/22～8/20）「鬼月禁忌」的網路聲量高達10,475筆，自8月4日起，相關聲量在網路上開始發酵，除了網友紛紛分享自身經驗與民間說法，知名命理學家也透過粉專整理農曆七月禁忌，進一步帶動話題擴散 。其中，8月13日鬼門開當天更成為討論高峰，單日聲量一舉衝上1,697筆，此後每日皆維持數百筆以上的討論度，顯示鬼月禁忌依然是網友現階段最關注的話題。

不只鬼門開 連鬼門關也有重要的10大禁忌（點圖放大瀏覽▼▼▼）

農曆七月最後一日鬼門關10大禁忌（01製圖）

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1. 避免向任何人說再見

民間認為，鬼門關是送好兄弟返回陰間的日子，因此言語上也要格外留意。在這天，應避免向親朋好友說 「再見」、「留下來」、「不要急著走 」等容易讓人聯想到挽留的話，以免讓好兄弟誤以為受到邀請，反而不願離去。

2. 不要在家裡放磁石

磁石是鬼門關最常被提到的居家禁忌之一。因磁石具有吸引力和磁性，可能將好兄弟留在陽間，影響其返回陰間的路程，因此鬼門關前一天，建議先將磁石或帶有強力磁性的物品收妥，避免觸犯禁忌。

3. 不宜向祖先抱怨

傳統觀念認為，若在這天向已故祖先傾訴太多負面情緒，可能讓祖先帶著怨氣返回靈界，進而影響家中運勢。因此若有祭祖習慣，通常會以感謝、問候與祈求平安為主，避免惹禍上身。

4. 禁止擺放娃娃或玩偶

玩偶與娃娃具有「人形」的外觀，容易成為好兄弟附著或停留的對象，因此在鬼月結束前，必須先將這些玩具收進櫃子裡，避免成為好兄弟的暫居之所 。

5. 晚上不點蠟燭

民間相傳，夜晚的燭光會成為好兄弟的指引，若在鬼門關當晚點燃蠟燭，可能讓原本準備離開的好兄弟循著光線停留，導致不願意或來不及返回陰間。

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6. 不要念經或聽佛經

佛經與超渡、度化亡魂有所關聯，其高頻能量會吸引周遭的好兄弟靠過來聽經，因此產生留在陽間的念頭。

7. 避免留下普渡燈

普渡燈是用來引導好兄弟前來接受供奉，鬼門關閉後就應依照儀式將燈撤下或處理完畢，象徵普渡儀式正式結束。若繼續點燈的話，可能會讓好兄弟誤以為仍可繼續留在陽間。

8. 不要擺放鮮花或香氛

民間認為，濃郁花香容易吸引好兄弟循著氣味前來，因此鬼門關前後不宜在家中擺放氣味強烈的鮮花或使用居家香氛，以免讓準備返回陰間的好兄弟再次受到吸引。

9. 普渡供品禁止未吃完

普渡結束後的供品最好在鬼月結束前食用完畢，不宜長時間留在家中。相傳好兄弟可能會循著食物香氣再次回到陽間。另一方面，農曆七月正值炎熱夏季，祭拜過的食物本身也容易變質，及早食用或妥善處理，也符合日常飲食衛生原則。

10. 不可向好兄弟許願

鬼門關主要象徵送好兄弟返回陰間，因此這天不宜把好兄弟當作神明一般祈求財運、感情或願望， 以免招來不必要的牽連。

身心科醫師解析鬼月禁忌 當心「心理暗示」放大焦慮

面對鬼月期間流傳的各種禁忌，有些人即使平時不特別在意，到了農曆七月也可能因為身邊親友提醒、網路資訊大量出現，而開始對特定行為產生顧慮。對此，樂生醫院身心科陳信源醫師表示， 人類大腦容易受到「心理暗示」與「確認偏誤」影響，當一個人事先認定「鬼月不能做某件事」，就可能不自覺地更加留意與該禁忌相關的資訊。

這時如果在生活中發生一些不順利的事情，原本可能只是單純的巧合，卻因為先前特別執著某項禁忌，而被解讀成「果然出事了」。一旦開始產生這樣的連結，就容易進一步加深擔心與害怕，甚至反覆搜尋相關資訊、確認自己是否觸犯禁忌，讓焦慮情緒不斷被放大。

陳信源醫師也提醒，如果焦慮、失眠或反覆確認等情況持續沒有改善，甚至已經影響日常生活、人際關係或工作，就應迅速尋求身心科專業協助。透過心理治療、認知行為治療或藥物治療等，協助打破焦慮循環，避免讓民俗禁忌成為心理負擔。

「鬼月禁忌」近一個月網路聲量趨勢變化（網路溫度計DailyView授權使用）

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年7月22日至2026年8月20日

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『鬼月禁忌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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