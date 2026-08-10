農曆七月鬼門關大開　22大禁忌一文睇清　命理家教食4款食物避邪

農曆七月俗稱「鬼月」，相傳在這個月份裡，陰間的好兄弟會獲准來到人間，接受陽間親友的供養與祭祀。按照傳統習俗，鬼月期間諸事不宜，從游泳、看屋到夜間活動，均有諸多禁忌需要遵守，以祈求平安度過這個月份。



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今年的8月13日，便會正式進入農曆七月，鬼門關大開！而近日知名占卜師「小孟老師」在其Facebook專頁發布了22項鬼月禁忌，提醒農曆七月期間要注意的事項。他亦建議多進食米血、肉粽、南瓜、大蒜等食物，其中肉粽的糯米具有辟邪作用，南瓜則在西方文化中被認為能防止靈體入侵，均有助保護自身免受好兄弟騷擾。以下為22項鬼月禁忌一覽，大家不妨為即將到來的鬼月做好準備，安心渡過這一個月！

《大叔的愛》劇照

鬼月禁忌一：不宜游泳

相傳跳水身亡的好兄弟若含冤未解，會尋找替身以求輪迴，俗稱「抓交替」。農曆七月期間，水域容易被好兄弟視為「轉運站」，因此應避免到海邊、河邊或游泳池等地方游泳，以免被好兄弟盯上。

鬼月禁忌二：不宜看屋齡30年以上舊樓

相傳往生者會在鬼月回到生前居住過的房子徘徊，若八字較輕者容易沖煞感冒。老房子因年代久遠，容易積聚陰氣，建議鬼月期間避免參觀或搬入老舊房屋。

鬼月禁忌三：避免半夜到醫院

相傳往生者生前較多記憶停留於醫院，若家中沒有供奉祖先，祖先回不了家便容易徘徊在醫院。醫院本身陰氣較重，半夜時分更是好兄弟活躍之時，若非緊急情況應避免前往。

鬼月禁忌四：避免傍晚到廟旁邊走動

相傳枉死的好兄弟因無法申冤會到廟宇求助神明，因此廟宇周圍會有較多好兄弟聚集。傍晚時分陰陽交替，好兄弟活動頻繁，此時靠近廟宇容易與好兄弟擦身而過。

《大叔的愛》劇照

鬼月禁忌五：不可直呼好兄弟為「鬼」

稱呼「好兄弟」是對靈體的尊重，若直呼「鬼」字，容易被視為不敬，招惹麻煩。

鬼月禁忌六：夜晚不宜晾衣服

相傳好兄弟無處可去時，會依附在潮濕的衣服上。夜晚晾衫，衣物吸收露水，容易成為好兄弟的藏身之處，穿上後或會影響運勢。

鬼月禁忌七：不宜誦經

相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟聽經，若持的是驅邪咒語，反而可能傷害到好兄弟。若非必要，鬼月期間應避免誦經或持咒。

鬼月禁忌八：半夜不宜大吼大叫

大聲喧嘩容易驚嚇到好兄弟，影響睡眠品質。鬼月期間夜間應保持安靜，避免擾亂靈界安寧。

鬼月禁忌九：不宜隨意拍打前方人的肩膀

人的肩膀有兩團「肩火」，用以保護自身魂魄。拍打肩膀容易嚇到人導致魂魄不穩，肩火熄滅，容易招致好兄弟入侵。

鬼月禁忌十：晚上不宜吹口哨

口哨的音頻與陰間頻率相近，容易招來好兄弟。夜間吹口哨猶如向靈界發出邀請，應盡量避免。

鬼月禁忌十一：半夜不宜點檀香或薰香

香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。鬼月期間半夜點香，猶如向靈界發出訊號，容易招惹不必要的麻煩。

《見鬼》劇照

鬼月禁忌十二：切莫拜陰廟

鬼月陰廟陰氣更重，八字輕者容易撞鬼。陰廟供奉的多為孤魂野鬼，鬼月期間陰氣更盛，拜祭容易引來靈體跟隨。

鬼月禁忌十三：不宜在山間或空曠地拍照

現代相機畫素清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的身影。山間及空曠地帶靈體容易聚集，拍照時或會拍到不該拍的東西。

鬼月禁忌十四：不宜一直說「死」字

常說「死」字容易惹怒好兄弟，招致不必要的麻煩。鬼月期間應避免口出此言，保持言語謹慎。

鬼月禁忌十五：不宜玩試膽遊戲

碟仙、筆仙等遊戲容易「請神容易送神難」。鬼月期間靈界之門大開，玩試膽遊戲容易引來好兄弟纏身。

鬼月禁忌十六：半夜切勿撥打13個7或0

相傳撥打這類號碼容易接通往生者。鬼月半夜陰氣最重，撥打此類號碼猶如打開靈界通道，應絕對避免。

鬼月禁忌十七：半夜看鬼片

當心好兄弟陪你一起看，觀看恐怖片會釋放恐懼情緒，容易吸引靈體靠近，夜深時分更應避免。

《咒》劇照

鬼月禁忌十八：中元普渡時切莫罵髒話

當心好兄弟在用餐時被惹怒。普渡期間好兄弟正在享用祭品，罵髒話會被視為不敬，容易招惹是非。

鬼月禁忌十九：到旅館時記得放包艾草粉或鼠尾草

艾草及鼠尾草具有驅邪作用，有助一夜好眠。外出住宿時放置此類物品，可避免靈體騷擾。

鬼月禁忌二十：動刀盡量選擇白天進行

刀屬利器，容易傷及無形。白天陽氣充足，動刀相對安全；夜晚動刀則容易引發意外。

鬼月禁忌二十一：搬屋盡量挑選正中午時段

正午時分陽氣最旺，搬屋可避開好兄弟干擾。鬼月期間搬家，應選擇陽氣最盛之時進行，以保平安。

鬼月禁忌二十二：娶親盡量避免傍晚放鞭炮

傍晚陰陽交替，放鞭炮容易驚嚇好兄弟，導致夫妻失和。鬼月嫁娶應低調進行，避免過度喧嘩。