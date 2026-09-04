能融化壓力！日本超邪惡汽水極速賣破1億瓶創紀錄　產品靈感公開

在全民追求健康養生、低卡路里的時代，日本竟然有一款主打「極致罪惡感」的汽水逆市爆紅！日本三得利（Suntory）早前推出全新氣泡飲料「Guilty炭酸NOPE」，憑着濃郁誘人、衝擊味蕾的風味，發售短短150日銷量就突破1億瓶，打破該公司自令和以來最快銷售紀錄，更勇奪日本流行雜誌《MonoMax》2026上半年熱銷大賞，這款反其道而行的「邪惡汽水」究竟憑藉什麼抓緊年輕人的心？



三得利推出的「Guilty炭酸NOPE」主打背德感與甘甜濃郁口感，樽身印有極具視覺衝擊力的「邪惡表情」圖案。（X@NOPE_jp）

發售5個月賣爆1億瓶

據日媒《ORICON NEWS》報道，「Guilty炭酸NOPE」自今年3月推出以來銷量驚人，發售僅50日已突破5500萬支，150日更直接衝破1億瓶大關，成為三得利令和時代銷量增長最快的飲料新品。一般飲料新品上市1年後的平均知名度僅約30%，但NOPE上市短短5個月，認知率已暴增至62%。

調試2000次配方 研發人親揭「融化壓力」靈感

這款邪惡汽水之所以爆紅，全靠三得利氣泡商品企劃開發負責人大槻拓海的特別靈感。他在接受《MonoMax》訪問時透露，團隊在進行市場調查時，發現現代年輕人生活壓力極大，不少人喝汽水其實是為了「融化壓力」，更常在深夜靠高熱量「罪惡美食」來紓壓，因而啟發研發人員思考：「既然如此，不如打造一款專為紓壓而設的『罪惡汽水』？」

為此團隊深入探討「到底什麼是融化壓力的味道？」，最後將口感核心定為甘甜感，並參考了深受年輕人喜愛的軟糖口感，巧妙融合酸、甜、苦、鮮、鹹5大味覺元素。大槻先生坦言：「我們試調了超過2,000種配方，才最終找到這個極致配比。」

開發團隊為找出「融化壓力的味道」，參考軟糖口感並歷經超過2,000次試調，加入高達99種以上的秘密風味。（X@NOPE_jp）

最終推出的NOPE產品中包含熟透熱帶水果及辛香料等超過99種秘密風味，官方更對具體原料保密，大大增加神秘感與討論度。再搭配樽身設計中極具視覺衝擊力的「邪惡表情」圖案，無論是視覺還是口感，都切中年輕人想要適度放鬆與犒賞自己的心態。

網民創意新喝法意外推高產品熱度

除了冰鎮後直接飲用，不少網民發現NOPE的多種創意喝法。（X@NOPE_jp）

除了冰鎮後直接飲用，不少網民發現NOPE濃郁甜香的口感非常適合拿來調酒，混合威士忌、冧酒或椰子利口酒口感極佳；甚至有人將它直接淋在雪糕或冰品上當作特製甜品，多重邪惡搭配令產品話題度居高不下。

亦有不少日本網民分享親身試飲後的真實評價：

「NOPE的味覺就像是把其他碳酸飲料與芬達葡萄汽水混合在一起」



「味道太甜太濃郁，無法一次過飲完」



有網民分享自己的搞笑遭遇，大讚這款汽水雖然口感極度過癮，但因為太邪惡讓人忍不住連環暢飲：