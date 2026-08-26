日本擬修《賣春防止法》嫖客問價都犯法！遊客搭訕企街女也判罰

到日本新宿歌舞伎町或大久保公園一帶，不少人都看過年輕女性企街候客的現象。日本法務省專家檢討會最新提出報告書草案，建議修正實施長達70年的《賣春防止法》，修法核心重點針對「嫖客」：未來就算只是主動上前搭訕、問價或企圖招攬，通通都會面臨刑事處罰！



（Unspalsh）

據日媒《讀賣新聞》、《TBS NEWS》報道，1956年制定的《賣春防止法》只針對公眾場所「企街」候客或招攬的賣方（女性）進行懲處，但對於主要由男性構成的「買方（嫖客）」，則並未設立罰則。

歌舞伎町大久保公園（YouTube@Tokyo walker）

擬修例嫖客「搭訕問價」即屬違法

過去在日本街頭，警方執法時經常面臨極度尷尬的局面。嫖客一旦被警察截查，只需輕飄飄補一句「我只是找她問路/聊天」，只要警方拿不出即場的金錢交易證明，便完全無法對其進行制裁。

而根據最新提出報告書草案的建議，未來只要在街道、公園等公眾地方，主動向女性進行「搭訕」或「詢價/試探價格」，不論最終有否達成交易或付錢，單單是開口問價的行為本身，就已直接構成違法招攬。

（《推拿》劇照）

專家檢討會明確指出，嫖客主動上前搭訕問價，對社區風氣與秩序的破壞與賣方無異。修法後將實行買賣雙方對等的刑事處罰，警方只要目擊嫖客開口問價，即可依法將其逮捕檢控，徹底打破過往「只問不買就不算違法」的無賴藉口。

現行法例對賣方的處罰僅為「6個月以下拘禁或2萬日圓以下罰金」，常被批評毫無阻嚇力。新法除了將處罰對象擴大至買方外，更會大幅調高罰金上限，要對意圖在街頭搭訕問價的嫖客形成強大的法律與經濟阻嚇，讓他們不敢輕易試法。

歌舞伎町大久保公園現況（YouTube@Tokyo walker）

修法3大導火線

近年不少年輕女性因陷入惡質公關店巨債被迫企街，引發民眾不滿：「為何只抓受害女性，嫖客卻能全身而退？」2025年11月，東京爆出12歲泰籍少女被迫賣淫案，國會震怒質疑亂象已演變成「人口販運」，促使高市總理下令全面檢討《賣春防止法》。

加上大久保公園賣淫亂象經TikTok、X等社交平台平台瘋傳，吸引大量外國觀光客前來尋芳或圍觀，導致金錢糾紛頻生、社區風紀敗壞。在保護弱勢女性與遏止外籍遊客買春的雙重壓力下，日本政府終於下定決心修法，將打擊焦點直接對準嫖客。

歌舞伎町大久保公園現況（YouTube@Tokyo walker）

修法引爆爭議：源頭斬斷需求 vs 賣淫地下化

有讚成派認為可參考「北歐模式」，即只懲罰買方，將賣方視為受害者予以保護與支援，認為只要讓嫖客連開口問價都不敢，有望改善對弱勢女性的剝削和人口販運等問題。

但亦有部分人士憂慮這個做法會令賣淫地下化，屆時境況只會更危險。神戶大學青山薫教授指出，懲罰嫖客並不能消滅需求，反而會令交易轉入更隱蔽的「地下化」，使女性陷入更危險的境地。接受媒體訪問的企街女性亦無奈直言：「雖然希望大叔被抓，但大叔消失了我們就賺不到錢，到時只會有更多女孩走上絕路。」

（《推拿》劇照）

日本網民意見兩極

擬修法消息一出，隨即引爆日本網民熱議，支持修法的一方大力讚成將打擊重點轉向嫖客，直言「買方也應該承擔相應責任」，更有網民主張「連開口試探問價也抓不就好了嗎」，認為唯有買賣雙方一併嚴懲才能杜絕歪風。

但同樣有不少反對與質疑的聲音，有網民直言「單純認為『只要加重嫖客罰則就能解決問題』，這樣想太危險」，指出性需求根本不可能憑空消失，一味硬推只會令「交易轉入地下」，反而讓企街女性陷入更恐怖的安全與衛生風險。亦有大量留言痛批做法治標不治本，直指許多少女是因為被黑心牛郎店騙落巨債才走投無路，強調為「為什麼非得靠賣淫賺錢」才是問題根源。