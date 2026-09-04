日本後生仔掀極限儲錢投資潮！日男為省錢飛女友　專家揭理財盲點

人為了儲錢投資，可以去到幾盡？日本近期掀起一股「NISA貧窮」風潮，不少年輕人為了儘早填滿政府免稅投資帳戶（NISA），不惜將生活費壓縮到極致。日本電視節目《わたしとニュース》日前報道這個現象，其中一位30歲男子的極限操作更是震撼網民——他為了將7成收入全數用作投資，竟然選擇跟女朋友分手！



30代日男受訪時透露，為了把7成收入拿去投資，決定與女友分手。（Youtube@ABEMAニュース【公式】）

狠飛女友為填滿免稅投資額度：5年後再算

據日媒《ABEMA TIMES》報道，節目採訪了「NISA貧窮聚會吧」主辦人「鰻魚君」。現年30多歲的他，目標是在5年內填滿1,800萬日圓（約90萬港幣）的NISA終身免稅額度，即每年要存入360萬日圓（約18萬港幣）。為達成目標，他除每日自製廉價備餐、餐餐吃一模一樣的食物外，更祭出終極省錢大招——狠心分手。

談戀愛開支太大了，現在還是先放一邊吧。其實到去年底我都有女朋友，但算過發現這樣根本填不滿NISA額度，最後決定分手。等5年後把額度填滿，再來考慮談戀愛吧！ 鰻魚君表示

NISA，即少額投資非課稅制度（Nippon Individual Savings Account）是日本政府鼓勵民眾「以投資代儲蓄」的免稅戶口。2024年新制下，投資獲利可永久免除約20%稅款，每年上限360萬日圓、終身總額1,800萬日圓。超高免稅誘因，正是現時日本年輕人不惜極限慳錢都要填滿額度的主因。



為將生活費壓縮至極致，不少人寧願每天吃一樣的東西，每日自製廉價備餐或靠特價米充飢。（Youtube@ABEMAニュース【公式】）

「NISA貧窮族」極限生存法

除「狠飛女友」，這群年輕人更慳到極致。有人將全數收入用作投資，戶口僅剩1,000日圓（約50港元），甚至壓力過大在公司昏倒；有人月入20萬日圓（約1萬港元）都要拿一半去投資，全靠特價大米充飢絕不出街食飯。

他們更徹底斷絕職場社交，連公司最高層主管的飯局都拒絕，結果遭上司痛罵；亦有人寄生屋企省房租，將95%資產放入股市，結果等到要搬屋時信用卡差點爆卡，連基本開支也幾乎無法應付。

有參加者把收入全砸進股市，銀行戶口最慘時僅剩1,000日圓（約50港元）。（YouTube@ABEMAニュース【公式】）

儲錢是為了什麼？

究竟為什麼要做到這種地步？除了對未來單身生活或行業萎縮的不安全感之外，居然還有人是為了追星！有參加者表示自己是為確保到了60、70歲退休後仍有資金繼續「推活」（支持自己喜愛的偶像、演員、動漫角色或事物，並為其進行各種應援與日常活動的總稱），才決定咬牙極限投資。

有年輕人極限儲錢是為了確保幾十年後退休，依然有資金支持「推活」追星。（Youtube@ABEMAニュース【公式】）

專家提倡預留「緊急備用金」

雖然這群年輕人認為極限儲錢讓自己了解稅制、增加自信，但經濟專家肉乃小路Nikuyo在節目中也提醒，將95%甚至100%資產全部套在股市裡風險極大。一旦遇到突發疾病或急需現金，隨時面臨資金周轉不靈。專家建議上班族至少預留半年的「緊急備用金」，在確保生活無後顧之憂的前提下才將餘錢拿去投資，切忌盲目跟風。

不少網民批評極限儲錢是本末倒置，認為年輕時的體驗比老來有錢更重要。（Pakutaso網站）

網民狠批：簡直是本末倒置！

對於這股極限儲錢潮，有支持的網民大讚年輕人有遠見與自律精神：

「對『NISA貧窮』完全沒有負面印象，反而對自己的極限自律感到自豪」



「現在辛苦一點，總比老了之後為金錢感到不安好」



「研究投資還能搞懂稅制與企業，能靠自己填滿額度讓人很有成就感」



但更多網民則痛批這種生活本末倒置：

「人生不是為了老後而活，老了就算變有錢，身體也享用不到」



「年紀大了有錢也吃不下高級料理、懶得去旅遊，年輕時的體驗才是資產。」



「投資本應使用閒錢，錢只是工具而非目的，犧牲一切只會令心靈貧乏」

