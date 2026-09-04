日本ATM提款驚現布甸狗萬元鈔！塗鴉損壞貨幣不犯法？附解決措施

去ATM提款竟取出「隱藏版」紙鈔？近日日本有網民在便利店ATM（自動櫃員機）提款時，發現手上的1萬日圓紙鈔角落全被蓋上了三麗鷗（SANRIO）人氣角色「布甸狗」印章，同時有網民表示歌舞伎町亦傳有同款紙鈔流通。不少人笑言「ATM也是布甸狗推」。但其實在日本法律中，紙鈔塗鴉並不觸犯刑法，反而與硬幣受到的法律保護大有不同！



日本網民於便利店ATM領出的1萬日圓紙鈔，角落全被蓋上「布甸狗」印章。（X@korekore_ch）

ATM取出萬元紙鈔全印布甸狗 事主澄清非AI合成

日本網民在社交平台X瘋傳影片，指自己在便利店ATM提款時，取出1疊1萬日圓紙鈔上，竟然全部蓋有「布甸狗」的小印章。

相關片段「布甸狗」紙鈔帖文曝光後隨即在網絡狂吸逾2,500萬次觀看。（X@korekore_ch）

帖文曝光後吸引大批網民瀏覽，有人質疑是否AI合成。對此，該網民特意拍攝高清特寫影片，證明畫面絕對真實，澄清並非自己惡作劇，而是ATM直接吐出來的「官方彩蛋」。雖然這批紙鈔依然能正常使用，但擔心購物時會造成店家困擾，最終決定全數帶到銀行更換為正常紙鈔。

更有網民指這批「布甸狗鈔票」似乎不止在便利店ATM出現，疑東京歌舞伎町一帶亦有類似的1萬日圓紙鈔在市面流通，多個場所都發現其蹤影，懷疑有人特意大量蓋章後將紙鈔注入市場。

有網民表示東京歌舞伎町一帶亦發現有「布甸狗」1萬日圓紙鈔在市面流通。（Threads截圖）

網民笑言：連ATM也是布甸狗推？

同時不少三麗鷗粉絲被印章可愛到，笑言：

「連ATM也是布甸狗推（粉絲）」



「難道是日本銀行與三麗鷗聯名推出的新貨幣」



「領個錢竟然有這種驚喜，感覺像抽中大獎」



亦有自稱前銀行職員的網民指出像這類塗鴉或蓋有印章的紙鈔，在金融機構內部均會被歸類為「受損紙鈔」（損券），只需帶到銀行櫃檯即可免費更換。又補充指，過去曾處理過寫有名字或貼有膠帶的紙鈔，雖然這種位置講究的布甸狗印章相當罕見，猜測可能是小朋友的惡作劇，但仍呼籲大家切勿模仿，以免影響貨幣正常流通。

紙鈔蓋章塗鴉不犯法？日圓更換基準公開

那麼在紙鈔上蓋章塗鴉到底有沒有觸犯法律法規呢？原來日本法律對「紙鈔」與「硬幣」的規範大有不同！日媒《LIMO》就曾報道，根據《貨幣損傷等取締法》，若故意毀損或熔化1至500日圓的「硬幣」，屬於違法行為，最高可被判處1年以下有期徒刑或20萬日圓罰金。但日本目前並沒有專門針對「紙鈔」塗鴉或撕毀的刑事罰則，因此在1萬日圓上蓋印章嚴格來說並不觸犯刑事法律。

在日本若拿到塗鴉或受損紙鈔，可帶到銀行窗口按剩餘面積免費更換。（《愛情的理解》劇照）

不過，被塗鴉的紙鈔隨時會被店家拒收或遭ATM拒絕過機。遇到這種情況，最好不要強行在店家使用，只要帶到日本銀行總支行或附近的銀行等金融機構窗口，就能兌換成新的貨幣。

日本銀行特別提醒，若紙鈔因塗鴉、蓋章嚴重污損，或是誤入洗衣機縮水，只要正反兩面清晰可辨，一般均能獲全額更換。亦特別提醒，若紙鈔破裂切勿自行用膠帶補修，否則容易卡在收銀機或ATM內，直接攜帶原樣前往銀行窗口辦理即可。

日本雖然對紙鈔塗鴉沒有專門的刑事罰則，但在香港情況就完全不同，據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，「任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪」。在港幣紙鈔上隨意塗鴉、蓋章或剪裁毀損等行為均屬違法行為，市民切勿因為一時好玩跟風模仿。