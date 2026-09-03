東京旅遊不夾公數輪流埋單！連登仔呻慘蝕萬円　疑同行友現身反擊

與朋友出國旅遊，食飯消費如何計數往往最考驗友情。近日有網民在連登討論區發帖，指與3名朋友同去東京8天自由行，出發前因同行友人一句「出嚟玩唔好計較」，決定採「今餐你、下餐我」輪流埋單的方式。豈料到第3天，樓主計算下來，發現自己已慘蝕逾萬日圓（約550港元），無奈求助網民如何「追數」，而其帖文更引出疑似同行友人現身留言反擊！



有網民在連登發帖，指與友人遊日採用「今餐你、下餐我」方式結賬，結果自己慘蝕逾萬日圓。（《堅離地愛堅離地》劇照）

輪流埋單不公平！Day3已慘蝕逾萬円

有網民在連登討論區以「旅行唔夾公數，今餐你下餐我，鬥智鬥力咁，好X刺激呀」為題發帖，透露一行4人展開8天東京之旅。他表示出發前原本建議「夾公數」，惟其中1位友人極力反對，認為「嗰雞碎咁多錢，今餐我下餐你咪得囉，出嚟玩唔好計較咁多啦」。

樓主公開首3天共7餐的飲食清單，計算後發現自己比其他人多付了逾萬日元開支。（連登截圖）

樓主隨後列出頭3天的飲食消費清單：

第1日晚餐：新宿居酒屋，刺身燒鳥加酒，大概2萬2（約1,077港元）。

第2日早餐：便利店，大概2千（約97港元）。

第2日午餐：拉麵，大概6千（約293港元）。

第2日下午茶：甜品，大概3千5（約171港元）。

第2日晚餐：燒肉加酒，大概2萬5（約1224港元）。

第3日早餐：便利店，大概2千（約97港元）。

第3日午餐：定食店，大概7千（約342港元）。



樓主因負責支付價格昂貴的居酒屋與燒肉，其他人則負責較平價餐點，導致收支嚴重不平衡。（《喜劇開場》劇照）

由於樓主剛好負責埋單價格較昂貴的燒肉與居酒屋，其他人則負責平價的便利店或拉麵，導致他在第3天算帳時，發現自己已「負數11,340日圓」（約555港元），因而大感不爽，於是向網民請教「點樣追數」。

網民怒批團友：擺明搵著數

帖文曝光後引發大批網民熱議，不少人直指「今餐你、下餐我」根本是陷阱，痛批不願夾公數的朋友「擺明啲度縮X搵你著數」。有網民狠批同行友人利用「出嚟玩唔好計較」進行道德綁架，甚至質疑：「除咗居酒屋，其他店點解唔可以各畀各？」更有留言提醒樓主，既然「一齊去旅行都唔敢直接講，你預咗收唔返」，勸他認清「人性醜惡好難頂」，大不了「講唔掂咪自己行」，直指這種朋友「返到香港唔使再見」。

疑似同行友人現身留言對質，指責樓主將私事擺上連登，並爆料全團曾專程陪樓主去台場「浪費大家時間」。（《兄弟》劇照）

疑同行友人現身爆料反擊

就在網民熱烈討論之際，留言區竟出現疑似樓主同行的朋友反擊，指責樓主將私下衝突擺上網，更踢爆樓主行程中的不當行為：

「X你，我都feel到你唔順，估唔到你真係上嚟開post，你之後幾日唔好同我哋講嘢啦」



「大家識咗咁多年難得夾時間去旅行，少少嘢就擺上連登。嚟緊呢幾日你唔使比，我哋幾個share晒，你滿意未？」



「講起就嬲，早兩日特登就你一條友去台場（或稱御台場，原本指放置砲台的場地，現在則是日本東京灣內一座集結購物與娛樂的大型人工島），叫我哋特登陪你過去睇一睇嘢，我哋其實都冇特別嘢要去買，幾條友特登晏晝陪你過去，最後你仲要係去到冇嘢買，ＸX晒大家啲時間！」



網民教路最公平做法

至於如何追數止損，網民亦各出奇謀教路反擊，有人提議「以毒攻毒」：

「Book最貴嘅Omakase啦，唔係要教啊嘛？」



「不如叫店員抽卡畀」



「咪話唔見咗銀包囉」



不過更多人認為當務之急是「清咗舊數先」，建議樓主立刻將帳單轉成港幣叫大家即時PayMe過數，之後的行程「唔夾自己畀自己啦，唔X反抗抵你畀人恰」。

大批網民建議樓主即時用PayMe清舊數，並傳授出遊建議用公數或即場AA制的做法對大家都公平。（《放飛旅行團》劇照）

亦有網民傳授較公平的做法：

「第一日就應該每人拎一舊錢出嚟，點解唔用公數，一個袋錢埋單，另一個記數」



「其實團餐後即時計即時過數最好，你話煩都係咁話，話煩嗰D100%搵著數」



「我同frd通常睇吓邊個咁啱夠cash夠散紙就邊個畀，keep單。跟手即晚埋返數，埋唔到就mark返聽日再算」



有網民感嘆朋友出遊還是即場AA或「夾公數」最保險，否則壞了旅遊興致之餘，甚至連多年友情亦付諸流水。