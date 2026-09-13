日本朋友問「背包哪裡買」竟是表達不滿　揭背後用意網直呼太難明

海內外文化差異可能存在尷尬的誤解！一名台灣網友在Threads發文，奉勸與日本人說話需要先想清楚背後用意再回應。



他提到日前與日本朋友搭乘電車時，對方突然詢問其背包在哪裡購買，當時以為是在稱讚自己的背包，便興高采烈地分享購買地點，事後才得知對方其實是委婉提醒背包太大會碰撞到他人。

【相關文章】日本文化｜10句說話秒得罪日本人！讚人靚仔、食物幾好味也中伏？（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 6

原PO進一步在留言區補充，當時該名日本朋友可能發覺自己聽不懂，便補了一句「背包蠻大的」，但當時他依然沒聽懂，還很開心回應自己是特地買大容量的款式。直到幾天後經由另一位朋友提醒，並回想當時對方的表情與態度才驚覺對方的真實意圖，直呼當時完全沒有往那個方向去想。

貼文曝光後引發熱烈討論：

「你朋友是京都人嗎？」

「我都照字面上的意思回話，久了我的日本朋友也開始學我講話直來直往，後來跟我說原來有話直說的感覺很爽」

「你只要強迫他們講英文，他們就會變得很直接。畢竟不是母語」



還有網友分享類似經驗，「有次有個京都人讚我手錶漂亮，後來才知道是想我不要再說話了，他趕時間」。

部分網友也對於這種隱晦的溝通方式感到困擾：

「還寧願他直接說，問哪裡買也扯太遠了」

「對外國人直接說就好了，拐彎抹角誰聽得懂」

「我要感謝我的日本朋友都不會講那麼隱晦的話」



【延伸閱讀】【日本文化】八個日本人眼中的失禮行為：當眾抺鼻涕丶唱K Cut歌（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

淘寶貨跨海價錢翻倍！ 她怒轟「台灣人惡習」 網揭店家1舉動見端倪

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】